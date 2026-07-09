Orkun Kökçü: Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Slovakya kampında basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

- Tatilini biraz erken bitirdin. Dün de hocayla tanıştın. Neler söylemek istersin?

Az da olsa bir tatil yaptım ama bana yetti. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Herkesle tanışmak ve bir an önce yeni sezona hazırlanmak istedim. O yüzden şu an mutluyum.

🗣️ @ogzhngenc: Tatilini biraz erken bitirdin. Dün de hocayla tanıştın. Neler söylemek istersin?



🎙️ Orkun Kökçü: Az da olsa bir tatil yaptım ama bana yetti. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Herkesle tanışmak ve… pic.twitter.com/FSApBN9wCo — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"İDMAN TEMPOSUNUN ÇOK YOĞUN OLDUĞUNU DUYDUM"

Vincenzo Italiano, ilk başladığı günden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'dan alışık olduğum bir durum. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsun sezonu. O yüzden güzel. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekliyle.

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🎙️ Orkun Kökçü: Vincenzo Italiano, ilk başladığı günden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'dan alışık olduğum bir durum. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay… pic.twitter.com/ea4XWslPmy — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. En üst seviyelere, şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıma devam etmek istiyorum.

🎙️ Orkun Kökçü: Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/BYJqTCLOBJ — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"BEN SALİH'İ ARADIM AMA KARARI O VERDİ"

Salih Özcan'ı aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var.

🎙️ Orkun Kökçü: Salih Özcan'ı arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. pic.twitter.com/Ff24Xe2FjA — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Midtjylland güçlü bir rakip. Küçümseyemeyiz. Onun için buradayız, çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz.