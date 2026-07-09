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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"

        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"

        Bursa'da, eşi emekli polis memuru 77 yaşındaki Ali Fuat U.'yu öldürüp, parçalara ayırdıktan sonra çöp konteynerlerine atan 69 yaşındaki Adalet U., hakim karşısına çıktı. İfadesi kan donduran Adalet U. için akıl sağlığı raporu talep edildi. Oğulları ise şikayetçi olmadığını söyledi. Eşinin yıllarca kendisine kötü davrandığını ileri süren Adalet U, "Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.

        EVDE BİYOLOJİK BULGULAR SAPTANDI

        Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

        Karısı tarafından öldürülen 77 yaşındaki Ali Fuat U.
        Karısı tarafından öldürülen 77 yaşındaki Ali Fuat U.

        AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

        Kan donduran cinayetin sanığı Adalet U., hakim karşısına çıktı.
        Kan donduran cinayetin sanığı Adalet U., hakim karşısına çıktı.

        EŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

        "NACAKLA KESTİM PARÇALARA BÖLDÜM"

        Savunmasını yapan sanık Adalet U, sabah geç uyandığını, çöp atmaya indiğinde eşini yerde yatarken gördüğünü anlattı. Eşinin tepki vermediğini, akşam saatine kadar beklediğini dile getiren Adalet U, "Ölümünü benden bilirler diye korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla kestim, parçalara böldüm." diye konuştu.

        "5-6 SAATTE PARÇALADIM KAN AKMADI"

        Adalet U, daha önce kurban kesimi de yaptığı için zorlanmadığını belirterek, "Kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım." ifadesini kullandı.

        "50 YILIN ZULMÜ VARDI"

        Sonrasında kıyafetlerini yıkadığını, kullandığı poşet ve nacağı ise çöpe attığını anlatan Adalet U, yaşadığı korku nedeniyle oğullarına bir şey söylemediğini, bu sebeple de karakola gidip kayıp ihbarında bulunduklarını dile getirdi. Eşinin yıllarca kendisine kötü davrandığını ileri süren Adalet U, "Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı" dedi.

        OĞLUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Sanığın oğlu Ferhat U. ise cami cemaatinin arayarak babalarının gelmediğini, kendisinden haber alamadıklarını belirtmesi üzerine arama çalışmalarına başladıklarını anlattı. Her yeri aradıklarını ancak bir ize rastlamadıklarını dile getiren Ferhat U, şöyle konuştu:

        "ANNEM NORMAL DEĞİL ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

        "En son cinayet büro devreye girdi, tüm ailemizi karakola aldılar. Daha sonra annemin bu işi itiraf ettiğini söylediler. Evden 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz dolayısıyla şikayetçi değilim."

        'AKIL SAĞLIĞI' RAPORU TALEP EDİLDİ

        Süreci anlatan sanığın diğer oğlu Murat U. da annesinin itirafından sonra şok yaşadıklarını ifade etti. Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti.

        Sanığın gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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