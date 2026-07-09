ABD Başkanı Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Türkiye'den ayrılırken kendisini Ankara'ya getiren, Katar'ın hediye ettiği ve yenilenen yeni Air Force One yerine beklenmedik şekilde eski Air Force One uçağını kullandı. Ancak daha sonra İngiltere'de yeni uçağa geçerek Washington'a dönüş yolculuğunu bu uçakla sürdürdü.

Yeni Air Force One'ın ilk yurt dışı seyahati olan Türkiye ziyareti, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Ziyaret, İran ile gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi.

Uçak değişikliği kararı, Boeing'in uzun süredir geciken yeni nesil Air Force One uçaklarını teslim etmekte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle geçici çözüm olarak kullanılmak üzere Katar tarafından hediye edilen lüks uçağın aylardır tartışma konusu olmasının ardından geldi.

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'dan İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'ne "eski günlerin hatırına" açık mavi renkli eski Air Force One ile uçacağını duyurdu. Yeni uçağın ise aynı üsse giderek burada görev yapan ABD askerlerinin uçağı gezmesine imkan tanıyacağını belirtti.

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Dün gece yayımlanan görüntülerde Trump'ın, İngiltere'deki askeri üste Katar'ın hibe ettiği yeni Air Force One'a binerek ABD'ye hareket ettiği görüldü.

Trump'ın tercih ettiği kırmızı, beyaz, lacivert ve altın renklerinden oluşan dış tasarıma sahip yeni uçak, Katar'ın geçen yıl ABD'ye hediye ettiği bir Boeing 747'den dönüştürüldü. Uçağın modernizasyonu savunma şirketi L3Harris Technologies tarafından gerçekleştirildi.

"İRAN'IN BİR NUMARALI HEDEFİYİM"

Trump'a, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'den ayrılırken uçak değiştirme kararının olası bir suikast tehdidiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı bu soruya doğrudan yanıt vermedi ancak böyle bir risk ihtimalini kabul etti.

Trump, NATO Zirvesi'nin sonunda düzenlediği basın toplantısında, "İran'ın öldürme listesindeki bir numaralı isim benim." dedi.

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"Bilmiyorum. Bunu size söyleyemem ama açıkçası umurumda da değil." ifadelerini kullandı.

Katar'dan gelen uçağın modernizasyonunun çok kısa sürede tamamlanması, bazı uzmanların uçağın mevcut Air Force One kadar güvenli olmayabileceği yönünde endişelerini dile getirmesine neden olmuştu.

UÇUŞ ROTASINDA HİÇBİR SAPMA YAŞANMADI

Trump, Türkiye'deyken yaptığı açıklamada yeni Air Force One'ın ABD'ye dönmeden önce Avrupa'daki iki ya da üç büyük askeri üssü ziyaret edeceğini ve "askerlerin de bu gerçekten muhteşem uçağı görebilmesini" istediğini söylemişti. Ancak uçağın yalnızca İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'ne uğradığı görüldü.

Trump, çarşamba gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RAF Mildenhall'a indiğini ve "yeni Air Force One ile buluştuğunu" yazdı.

Üste görev yapan askerlerin uçağı görmekten büyük heyecan duyduğunu belirten Trump, paylaşımına bir fotoğraf da ekledi. ABD Başkanı, bunun Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda gerçekleştirildiğini ve uçuş rotasında neredeyse hiçbir sapma yaşanmadığını ifade etti.

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İKİNCİ BİR UÇAK HER ZAMAN HAZIR

ABD başkanlarının yurt dışı seyahatlerinde Air Force One olarak kullanılabilecek ikinci bir uçak da her zaman hazır bekletiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri, uçağın daha kısa sürede hizmete alınabilmesi için yeni nesil başkanlık uçağına yönelik planlanan bazı modernizasyon çalışmalarını erteleyerek hızlandırılmış bir program uyguladı. Yetkililer ise uçağın buna rağmen başkanlık standartlarını karşıladığını savunuyor.

Öte yandan Boeing, 2018 yılında imzalanan 3,9 milyar dolarlık sabit fiyatlı sözleşme kapsamında özel olarak üretilecek iki adet 747-8 tipi yeni Air Force One uçağını teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak program şu anda dört yıl geriden geliyor ve teslimatın 2028 yılının ortalarından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Bu da ABD üretimi yeni Air Force One'ın, Trump'ın görev süresinin Ocak 2029'da sona ermesinden önce hizmete giremeyebileceği anlamına geliyor.

Boeing'in Air Force One programının maliyeti ise 5 milyar doların üzerine çıkarken, şirket proje nedeniyle milyarlarca dolarlık ek maliyet üstlenmek zorunda kaldı.