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        MSB'den CAATSA mesajı

        Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        MSB'den CAATSA mesajı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin, "İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur." açıklamasında bulundu.

        AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

        Aktürk, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak şekilde inşa edilen Ay Yıldız Karargahının yalnızca modern askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

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        Karargahın, sahip olduğu ileri teknolojik altyapı, çağdaş komuta kontrol imkanları ve sürdürülebilir yapısıyla Türkiye'nin savunma alanındaki güçlü iradesinin somut göstergesi olduğunu belirten Aktürk, "Aynı zamanda ülkemizin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir." dedi.

        Aktürk, inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı projesini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Ankarada düzenlenen 36ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini dile getiren Aktürk, "İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Aktürk, zirvenin müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

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        Zirve kapsamında icra edilen Savunma Sanayi Forumu ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonuna da değinen Aktürk, şunları kaydetti: "Müttefikler arasında savunma sanayinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiyenin yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur. Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla, krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir."

        İKİLİ GÖRÜŞMELER

        Bakan Güler'in NATO Liderler Zirvesi kapsamında 6 Temmuz'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeğine katıldığını anımsatan Aktürk, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye, 7 Temmuz'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde düzenlenen Müttefikler Ankarada programına, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Forumu ile NATO Projeleri Tanıtım Törenine, sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye, Ay Yıldız Müşterek Karargahında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için verilen resepsiyona ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları çalışma yemeğine katılmıştır."

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        Aktürk, Gülerin zirve çerçevesinde çeşitli müttefik ve ortak ülkelerin Savunma Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığını da söyledi.

        Gülerin ikili ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği imkanları, savunma sanayi alanındaki ortak çalışmalar ile NATO gündeminde öne çıkan bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Aktürk, şunları kaydetti: "Bu kapsamda Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada Savunma Bakanları ile görüşen Sayın Bakanımız, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanını imzalamış, ayrıca BAE Systems’in CEOsunu kabul etmiştir. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmede, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) görev kapsamını Karadenizde üç ülkenin kritik deniz altı altyapılarının korunmasını da içerecek şekilde genişleten Mutabakat Muhtırası Değişikliği’ni imzalamıştır. 8 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımız ile zirve oturumlarına katılan Sayın Bakanımız ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanları, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık Başbakanları ile yaptığı görüşmelere iştirak etmiştir."

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        Aktürk, Güler'in yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılmıyla Milli Savunma Üniversitesinde yapılacak "16ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi" ile "8inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi" mezuniyet törenlerine katılacağını bildirdi.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 4 PKKlı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi. Aktürk, ayrıca, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığınca, Suriye Deyrizorda Fırat Nehrinin üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumu tamamlandığını, köprünün, kontrol geçişlerinin yapılmasının ardından 10 Temmuz’da hizmete açılacağını belirtti.

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        Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin 1i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını bildirdi. Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1 Ocaktan bugüne kadar 5 bin 615 olduğunu aktaran Aktürk, "Engellenen 995 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 41 bin 129a ulaşmıştır. Hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı, hazır hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda, 22 Haziranda Konyada başlayan "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı"nın 3 Temmuzda başarıyla tamamlandığını hatırlatan Aktürk, yarın Bulgaristanda başlayacak Breeze 2026 ile, 13-24 Temmuz arasında İngilterede gerçekleştirilecek Sea Breeze II tatbikatlarına katılım sağlanacağını aktardı.

        TCG Oruçreis tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi bitiminde 18-22 Temmuzda Dublin İrlandaya liman ziyareti yapılacağını aktaran Aktürk, " İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilerek 20 Haziran’da Romanya’ya teslim edilen CAm. August Roman için 10 Temmuzda Romanyada icra edilecek karşılama törenine İstanbul Tersanesi Komutanımız ile Deniz Hava Komutanımızın katılması planlanmaktadır." dedi.

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        ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

        Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, TB-3 SİHA, 7,62 milimetre Piyade Tüfeği, silah taşıyıcı araç ile, Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcının (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı aktaran Aktürk, şunları kaydetti: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-17 Temmuz tarihleri arasında muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyeti ROKETSANda icra edilecektir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORANın Arnavutluka ihracatına yönelik olarak 4 Temmuzda sözleşme imzalanmıştır. Milli yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSANın 44üncü kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."

        ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

        Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda, Milli Savunma Üniversitesi "2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması" faaliyetlerinin 7 Ağustosa kadar devam edeceğini belirten Aktürk, seçim aşamalarına katılacak adayların 15 Temmuz-31 Ağustos arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini kaydetti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlandığını anımsatan Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi. Aktürk ayrıca, yaklaşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle milletin iradesine ve demokrasiye kasteden FETÖ silahlı terör örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allahtan rahmet, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

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        SORULAR VE YANITLAR

        Bakanlık tarafından, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Bakanlık tarafından, "Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." açıklaması yapıldı.

        Basın mensupları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamalarını da sordu.

        Sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." yanıtı verildi.

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