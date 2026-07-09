İstanbul'da olay, 4 Temmuz Cumartesi günü Kartal ilçesinde ortaya çıktı. Annesi Gülay Polat’tan haber alamayan oğlu, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

OĞLU KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kayıp başvurusunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gülay Polat’ın bulunması için çok yönlü çalışma başlattı.

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Kayıp kadının son görüldüğü noktaları belirlemek için geniş çaplı saha çalışması yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Gülay Polat’ın son olarak mesai arkadaşı Erkan K. ile Kartal Cevizli Mahallesi’nde buluştuğu tespit edildi.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER SONRA ŞÜPHELİ TEK BAŞINAYDI

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Gülay Polat ile mesai arkadaşı Erkan K.’nin buluştuktan sonra birlikte yürüdükleri belirlendi. Ancak görüntülerin devamında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Birlikte yürüyen ikiliden bir süre sonra yalnızca Erkan K.’nin tek başına yoluna devam ettiği görüldü. Kayıp kadından ise bir daha haber alınamadı.

İŞ ARKADAŞINDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Polis ekipleri, Gülay Polat’ın son olarak birlikte görüldüğü Erkan K.’nin bilgisine başvurdu. Ancak şüphelinin verdiği ifadelerde çelişkili saptandı. Bunun üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erkan K. üzerindeki teknik ve fiziki çalışmalarını derinleştirdi.

METRUK BİNADA KORKUNÇ MANZARA

Adım adım ilerleyen soruşturmada ekipler, 6 Temmuz Pazartesi günü Kartal Cevizli Mahallesi’nde bulunan metruk bir binaya ulaştı. Binada yapılan detaylı aramada korkunç gerçek ortaya çıktı. İki gündür kayıp olarak aranan Gülay Polat’ın cansız bedeni metruk binada bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kadının kabloyla boğularak öldürüldüğü belirlendi.

KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET SORUŞTURMASINA

Annesinden haber alamayan bir kişinin yaptığı kayıp başvurusuyla başlayan ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiği çalışma, cinayetin ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı.

KAN DONDURAN AYRINTILAR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri cinayeti, Erkan K.’nin işlediğine dair delillere ulaştı. Şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalarla Erkan K.'nin, 11 yıllık mesai arkadaşı Gülay Polat’ı metruk binaya götürdükten sonra burada bulduğu elektrik kablosuyla boğarak öldürdüğü netleşti.

BİLEZİĞİNİ VE KÜNYESİNİ ALDI

Erkan K., cinayetin ardından Gülay Polat’ın bileziği ile künyesini aldı. Şüphelinin daha sonra soğukkanlı bir şekilde giderek üzerini değiştirdiği ve saat 08.05’te hiçbir şey olmamış gibi işbaşı yaptığı belirlendi.

1.5 SAAT ÇALIŞIP İZİN ALDI

Erkan K.’nin cinayetin ardından saat 08.05’te başladığı işinden, yaklaşık 1.5 saat sonra izin istediği ortaya çıktı. Saat 09.35 sıralarında iş yerinden ayrılan Erkan K.’nin bundan sonraki hareketleri de polis ekipleri tarafından adım adım tespit edildi.

ALTINLARI İKİ FARKLI KUYUMCUDA BOZDURDU

Yapılan araştırmada Erkan K.’nin saat 10.00 ile 10.30 arasında Kartal’da bulunan iki farklı kuyumcuya gittiği belirlendi. Şüphelinin kuyumculardan birinde Gülay Polat’a ait bileziği, diğerinde ise altın künyeyi bozdurduğu tespit edildi. Toplam 35 gram ağırlığındaki altınları paraya çevirdiği belirlenen şüphelinin daha sonra saat 11.24’te araç kiraladığı ortaya çıktı.

ARAÇ KİRALAYIP KOCAELİ’NE GİTTİ

Şüpheli, kiraladığı araçla Kocaeli’ne gitti. Yapılan çalışmalarda Erkan K.’nin burada bir kişiye olan 10 gramlık altın borcunu ödediği belirlendi. Şüphelinin cinayeti işledikten, altınları bozdurduktan ve borcunu ödedikten sonra saat 16.00 sıralarında yeniden Kartal’a döndüğü tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen delillerin ardından Gülay Polat’ın cinayet şüphelisi olduğu belirlenen Erkan K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde sorguya alınan Erkan K. kan donduran cinayeti itiraf etti. Soruşturmanın ardından Erkan K. adliyeye sevk edildi.