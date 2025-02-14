HT Gastro
Lezzetli Hatlar

14 Şubat'a özel menü

Sevgililer günü için rengimiz kırmızıysa, gelsin kırmızılı tarifler. Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir'den sevgililer gününe özel bir menü.

Giriş: 14.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:10
Habertürk
Haberler Gastro Lezzetli Hatlar 14 Şubat'a özel menü

Pancar Çorbası

Ezine peyniri 30 gr.

2-3 tane defne yaprağı

3 adet pancar

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı taneli veya tanesiz hardal

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Nasıl yapılır?

Soğanları jülyen doğrayıp, sarımsakları ekleyerek zeytinyağı ile soteliyoruz. Aynı tencereye soyulmuş pancarları ilave ederek üzerini geçecek kadar su ve defne yapraklarıylapişiriyoruz.

Arada su ilave etmeniz gerekebilir. Pancarlar yumuşadıktan sonra içinden defne yapraklarını ayırıyoruz.

Peyniri ve sirkeyi ekleyip blender ile çekiyoruz. Taneli hardal kullanacaksanız onu sonradan ekleyip karıştırmanızı tavsiye ederim. Tuzunu en son tadına bakarak ekleyin lütfen, peynir zaten tuzlu olduğu için kontrol ederek eklemekte fayda var.

Fırında Hindi But

1 adet hindi but

3 adet soğan

5-6 diş sarımsak

3-4 adet defne yaprağı

½ adet çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

4-5 adet karanfil

Tuz, Karabiber

Nasıl yapılır?

Soğanları jülyen doğrayıp iyice yıkadığımız hindiyi baharatlarla ve ezilmiş sarımsaklarla beraber üzerini folyo ile kaplayıp, biraz su ekleyip fırına veriyoruz. 180 °C de 3-4 saat kadar pişirebilirsiniz. Ben daha düşük ısıda daha uzun sürede pişirmeyi tercih ediyorum. Herkesin fırını farklı performans gösterebileceği için kontrollü pişirmenizi öneriyorum. Sonra yandı benim hindi demeyin lütfen.

Et kemikten kolaylıkla ayrılabilecek kadar yumuşayınca didikliyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz.Pişirdiğimiz tepsinin altında kalan su çok değerli. Onu asla atmıyoruz. Tepsinin dibinde kalanları bir süzgeçe alıp bir kaşık yardımıyla iyice bastırarak süzüyoruz. Elde ettiğimiz bu suyu biraz çektirerek servis sırasında etin üzerinde gezdirmek üzere bir kenara alıyoruz.

Narlı Pilav

3 bardak Jasmin veya basmati pirinç

6 bardak su

1 yemek kaşığı zerdeçal

Soyulmuş badem

Kuş üzümü yıkanmış, ayıklanmış

Tereyağı

Nar

Nasıl yapılır?

  • İnce doğranmış yeşillik. Maydanoz, dereotu, nane, taze soğan… Elinizin altında ne varsa, ne isterseniz. Bademleri kaynar suda bekletiyoruz, kabuklarından ayrılmaya başlayınca soğuk suya alıp ayıklıyoruz.
  • Pirinçleri bol suda tuz ve zerdeçal ekleyerek haşlıyoruz, süzüyoruz.
  • Bademleri ve üzümleri tereyağında hafifçe bademler renk alana kadar kavuruyoruz. İçine dilerseniz kayısı, hurma gibi yemişleri de doğrayarak ekleyebilirsiniz.
  • Haşlanmış pirinçleri tereyağında kavrulmuş yemişlerle çeviriyoruz. Son olarak doğradığımız yeşilliklerle ve narla karıştırıp servis ediyoruz.
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