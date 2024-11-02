En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Kızartmalarda, yemeklerde, salatalarda kullandığımız çeşitli yağlar, beslenme düzenimizde önemli yer tutar. Zeytinyağı; çok yönlü, sağlıklı ve popüler olmasının yanı sıra, kalite açısından da oldukça çeşitlidir. Kaliteli bir zeytinyağını hemen anlarsınız, pişirilen yemeklerin niteliğini azımsanamayacak ölçüde arttırır. Hem lezzetlidir ve daha sağlıklı.
Ne anlama geldiğini pek bilmesek de çoğumuz ‘natürel sızma’ zeytinyağlarını tercih ediyoruz. Farkında olmadığımız şey ise ‘erken hasat’ natürel sızma zeytinyağlarının çok daha iyi olduğu gerçeği... Hem lezzeti hem de sağlığımız üzerindeki etkileri açısından.
Yüksek kalitede bir natürel sızma zeytinyağı, teknik açıdan tıpkı çimen, meyve, sebze ya da çiçek tadındadır. Sade olarak denendiğinde, boğazda keyifle karışık acı bir tat bırakır. Duyular açısından o kadar zengin ve o kadar uyarıcı bir tattır ki yediğiniz diğer yağlara hiç benzemez.
Erken hasat natürel sızma zeytinyağı tüketmemiz için 4 bilimsel neden
Tencereden tabağa; sofralarınızda yer almasını isteyeceğiniz tek yağ türünün erken hasat natürel sızma zeytinyağı olması gerektiğine dair 4 sebep...
Tüm zeytinyağı çeşitleri, sıvı yağı katı maddeden ayırabilmek amacıyla zeytinlerin üzerine basınç uygulanması ile elde ediliyor. Sızma zeytinyağı (extra virgin olive oil) ilk presten alınırken, natürel zeytinyağı (virgin olive oil) ikinci presten alınır; üçüncü pres ise rafine zeytinyağını (pure olive oil) verir. En kaliteli olarak kabul edilen natürel sızma zeytinyağları tam olarak olgunlaşmamış, yeşil renkteki erken hasat zeytinlerin ilk kez preslenmesi sonucu elde edilir. Doğal yağlar içerisinde en değerlisi, en hafifi, en sağlıklısı bu zeytinyağıdır. Koruyucu antioksidanlar (fenoller) açısından çok zengindir. Bu işlemde bir litre zeytinyağı için kullanılan yeşil zeytin miktarı neredeyse 6 kilodur.
Olgunlaşmamış zeytinler preslenirse elde edilen sıvı miktarı az olur. Ama aynı zamanda zeytinyağında bulunan doğal polifenoller de korunmuş olur. Polifenoller, zeytinyağında bol miktarda bulunan doğal antioksidanlardır. Yapılan araştırmalara göre, polifenoller, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi rahatsızlıklar açısından koruyucu ve iyileştirici etkilere sahip; metabolizmanın düzenlenmesinde ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasında da kilit bir rol üstleniyorlar. Yüksek polifenol içerikli natürel sızma zeytinyağı tüketmek, kan basıncının düşürülmesine yardımcı oluyor.
Natürel sızma zeytinyağlarının üstün ve ayrıcalıklı lezzetini kendi ağız tadımızla diğerlerinden ayırt edebiliriz. Ancak zeytinyağın natürel sızma olabilmesi için aşması gereken iki engel var: Doğal tat ve aroma testleri ile asidite ve polifenol içeriğin ölçülmesi için kimyasal analizler. Standart natürel sızma zeytinyağlarında kilogram başına polifenol miktarı 55 mg civarında olurken, erken hasat zeytinlerden elde edilen yağlarda bu sayı 470 mg’a kadar çıkabiliyor.
En iyi yemekler, tavada gezdirilmiş natürel sızma zeytinyağı ile yapılır. Bunun sebebi, yağların ısıtıldığında, olası zararlı kimyasal (ve bazen) fiziksel değişimlerin ortaya çıkması. Olive Wellness Enstitüsü’ne göre, ısı altında en az seviyede zararlı bileşen üreten yağlar, erken hasat natürel sızma zeytinyağları. Bu yağlar, yapılarını ve yüksek antioksidan içeriklerini korumada oldukça başarılı ancak yine sadece premium kalite söz konusu olduğunda. Düşük polifenol içerikli sızma zeytinyağları ısıya o kadar da dayanıklı değil ne yazık ki.
Erken hasat natürel sızma zeytinyağları ile yemek pişirmek, beraberinde hem sağlık açısından çeşitli avantajları hem de lezzeti getiriyor. Zeytinyağının zengin, meyvemsi ve otsu notası, her türden aromayı bir üst noktaya taşımada inanılmaz bir iş çıkarıyor. Gerçek zeytinyağı kullanmak, damağı hoş etmenin ve herhangi bir yemeğin besinsel değerini arttırmanın çok basit ama son derece etkili bir yolu. Zeytinyağını her şeyde kullanmak için sebep çok: sahanda yumurtadan taze sebze fırınlamaya ya da gösterişli tatlılar yapmaya…