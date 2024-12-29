Çoğu bakliyatı pişirmenin ilk adımlarından biri ıslatmaktır. Islatma işlemi bakliyatların yumuşamasına yardımcı olur ve pişirme süresini kısaltır. Ancak birçok kişi bu adımı ya atlar ya da yanlış yapar. Nohut ve fasulye gibi bakliyatları bir gece soğuk suda bekletin. Zamanınız kısıtlıysa, birkaç dakika kaynatıp bir saat bekleterek hızlı bir ıslatma yapabilirsiniz. Unutmayın, ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar çabuk pişer ve sindirimi de kolaylaşır.