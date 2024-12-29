Bakliyat pişirmenin püf noktaları
Her seferinde yumuşak ve lezzetli fasulye yemeği yapmanın sırrı nedir?
Bakliyat pişirmek basit gibi görünebilir, ancak çoğu kişi kararını ayarlayamaz. Yemekler bazen lezzetsiz bazen de sert kalabilir. Doğru ipuçlarıyla, doğru tekniklerle ve sık yapılan hatalardan kaçınarak bu konuda ustalaşabilirsiniz.
1. Bakliyatları ıslatmak neden önemlidir?
Çoğu bakliyatı pişirmenin ilk adımlarından biri ıslatmaktır. Islatma işlemi bakliyatların yumuşamasına yardımcı olur ve pişirme süresini kısaltır. Ancak birçok kişi bu adımı ya atlar ya da yanlış yapar. Nohut ve fasulye gibi bakliyatları bir gece soğuk suda bekletin. Zamanınız kısıtlıysa, birkaç dakika kaynatıp bir saat bekleterek hızlı bir ıslatma yapabilirsiniz. Unutmayın, ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar çabuk pişer ve sindirimi de kolaylaşır.
2. Çok erken tuz eklemeyin
Tuz lezzet için gereklidir, ancak bakliyat pişirirken zamanlama her şeydir. Pişirme sürecinde çok erken tuz eklemek dış tabakayı sertleştirerek bakliyatların yumuşamasını zorlaştırabilir. Tuz eklemeden önce bakliyatların neredeyse tamamen pişmesini bekleyin. En son tuz ekleyin. Bu şekilde, harika lezzete sahip mükemmel yumuşaklıkta bakliyatlar elde edersiniz.
3. Pişirmek için suyu yenileyin
Bakliyatı ıslattığınız suda pişirmek kolay görünebilir, ancak gaz yapabilir. Islatma suyunu her zaman atın ve bakliyatları taze suda pişirin. Islatma suyu şişkinlik ve gaza neden olan bazı maddeler içerebilir, bu nedenle suyu yenilemek daha iyi olur.
4. Köpüğü sıyırmayı unutmayın
Bakliyat pişirirken suyun üstünde köpük oluşabilir. Bu normaldir. Ancak yüzeye çıkan köpüğün bir kaşıkla sıyrılıp atılması gerekir. Köpük yabancı maddeler içerir ve yemeğinizin lezzetini etkileyerek tadının acı veya nahoş olmasına neden olabilir.
5. Doğru sıcaklıkta pişirin
Bakliyatları çok yüksek sıcaklıkta pişirmek bakliyatların eşit pişmemesine neden olabilir. Çok kuvvetli kaynatırsanız, iç kısımları az pişmiş kalırken dış tabakalar lapa haline gelir. Bakliyat pişirirken yüksek ateşte kaynatmayın. Su kaynadıktan sonra ateşi kısarak bakliyatlarınızın lapa olmasını önleyebilirsiniz.
6. Zamanlama önemli
Farklı bakliyatların farklı pişirme süreleri vardır. Örneğin nohutun pişmesi mercimeğe göre daha uzun sürer. Mercimek örneğin yaklaşık yarım saatte pişerken fasulye ya da barbunyanın pişmesi ne kadar ıslatıldıklarına bağlı olarak 1-2 saate kadar sürebilir.
7. Asitlere dikkat edin
Birçok tarifte domates, limon veya sirke kullanılır ancak bu asidik malzemelerin çok erken eklenmesi bakliyatları sertleştirebilir ve pişirme sürecini yavaşlatabilir. Asitli malzemeleri eklemeden önce bakliyatların pişmesini bekleyin. Yani bu malzemleri sonlara doğru ekleyin. Bu, asidin bakliyatı sertleştirmeden önce yemeğin pişmesini sağlayacaktır.
8. Düdüklü tencere kullanın
Zamanınız kısıtlıysa, düdüklü tencere kullanmak nohut, fasulye ve mercimek gibi bakliyatların pişirme süresini önemli ölçüde kısaltır. Düdüklü tencere pişirme süresini yarıdan fazla kısaltabilir. Örneğin, ocakta 1-2 saat sürebilecek nohut, düdüklü tencerede 20-30 dakikada hazır olur.
9. Tazelik kontrolü
Eski bakliyatların pişmesi daha uzun sürer ve ne kadar pişirirseniz pişirin düzgün yumuşamayabilir. Bakliyatlarınızın ambalaj tarihini veya tazeliğini her zaman kontrol edin. Bir yıldan uzun süredir kilerinizde duruyorlarsa, iyi pişmezler. En iyi sonuçlar için satın aldıktan sonraki bir yıl içinde taze bakliyat kullanmaya çalışın.
10. Baharatı erken ekleyin
Bakliyatların tadı oldukça nötrdür, bu da uygun şekilde baharatlandırıldıklarında tatları gerçekten iyi emebilecekleri anlamına gelir. Ancak çok geç çeşnilendirmek bakliyatların yavan olmasına neden olabilir. Bakliyatlara lezzet katmak için pişirme işlemi sırasında baharat ve ot ekleyin. Defne yaprağı, sarımsak, zencefil, kimyon veya zerdeçal gibi aromatikler yemeğinize derinlik katabilir. Tuzu geç ama baharatı erken ekleyin.
11. Dinlendirin
Bakliyatlarınız piştikten sonra, pişirme sıvısında biraz bekletmek daha fazla tat almalarını sağlar. Ateşi kapattıktan sonra, yemeğin daha da lezzetlenmesi ve mükemmel dokuya ulaşması için bakliyatları 10-15 dakika dinlendirin. Bu dinlenme süresi yemeği daha da lezzetlendirecektir.
12. Bakliyatları dondurmak
Bakliyatların pişmesi zaman alan bir iş. O halde neden fazladan yapıp daha sonrası için saklamayasınız? Pişmiş bakliyatları dondurmak, gelecekteki öğünlerde zaman kazanmak için harika bir yoldur. Bakliyatı fazla fazla pişirin ve küçük porsiyonlar halinde dondurun. Dondurmadan önce soğuttuğunuzdan ve hava geçirmez bir kapta sakladığınızdan emin olun. Bakliyatlar 3 aya kadar saklanabilir ve çorbalara, salatalara ya da körilere eklenebilir.