Bir meyveyi popüler yapmak kaça mal olur?

Cevap: Yüz milyonlarca dolar.

Sorumuz şu: Avokado nasıl bu kadar popüler hale geldi?

Amerikalılar bu yıl 250 milyon kilo avokado tüketti; bu rakam on yıl önce 100 milyon, ondan önceki on yılda ise 43,8 milyondu.

Bir zamanlar timsah armudu olarak bilinen avokado, sosyal medyada boy gösteren sağlıklı yaşam influencer'larının postlarında en ön safta.

Nereden çıktı bu avokado?

Avokado M.Ö. 500'den beri Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilen ve tüketilen temel gıda ürünlerinden biriydi. Ancak ismi, o zamanlar, Scientific American'ın Aztekçe “ahuacacuahatl” kelimesinden türetildiğini açıkladığı bir terim olan “ahuacate” idi. Ahuacate Aztek dilinde "testis ağacı" anlamına geliyordu ve Aztekler avokadonun bir afrodizyak olduğunu düşünüyorlardı.

Ahuacate meyvesinin pazarlanmasında çıkan sıkıntılar

16. yüzyılda İspanyol askerler, Aztekler arasında çok sevilen ahuacate isimli bu meyveye bayıldılar. Ahuacate ilk olarak 1833'te Florida'da ve 1856'da Kaliforniya'da ekildi. Ancak 1900'lerin başına kadar ABD'de ticari olarak hiç yetiştirilmemişti. 1914'e gelindiğinde Los Angeles ve San Francisco'daki oteller bu meyvelerden olabildiğince çok sipariş ediyor ve bir düzine için 12 dolar gibi yüksek bir fiyat ödüyorlardı.

Ancak çiftçiler bir pazarlama sorunuyla karşı karşıyaydı. Birincisi, ahuacate Amerikalılar için telaffuzu çok zor bir isimdi. İkincisi ve daha kötüsü testis ağacı anlamına gelmesiydi, yani adını şekli ve afrodizyak olarak ünlenmesinden alıyordu. Bir de diğer sevimsiz ismi vardı: Timsah gibi bir dokusu ve armut gibi bir biçimi olduğu için timsah armudu.

Ahuacate oldu size avokado!

1915'te Los Angeles'ta bir grup çifçi, ticari olarak önünün epey açık olduğunu düşündükleri bu meyvenin kaderini yeniden yazmak için akılda kalıcı bir isim düşünmek gerektiği sonucuna vardılar.

Ve yeni bir isim buldular.

Avokado.

Kendilerine de Kaliforniya Avokado Derneği dediler ve bir reklam yayınladılar. Reklamda avokadoyu “meyvelerin aristokratı” ilan ettiler. Bu yaklaşım sadece Kaliforniya ve Florida'da işe yaradı. Satışlar arttı. Bugün Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen tüm avokadoların yaklaşık yüzde 90'ını üretiyor ve bugün ABD'de 400'den fazla avokado çeşidi var.

Avokado nasıl daha çok satar? Avokado satışını ülke geneline yaymak için çalışmalar başladı. Avokado yetiştirici dernekleri, avokadolu börek ya da avokadolu dondurmanın nasıl yapılacağını anlatan tarif kitapçıkları yayınladı ama yine de halkın dikkatini çekemediler. Birincisi, meyve çirkindi ve olgunlaştıkça daha da çirkin bir hal alıyordu. İkincisi de tanımlanamıyordu; meyveydi ama meyve gibi tatlı değildi, bir elma gibi yenmiyor, portakal gibi soyamıyordunuz. Bir bıçağa, becerikli parmaklara ve hatırı sayılır bir sabra ihtiyacınız vardı. Eti diğer hiçbir meyveye benzemiyordu. Yağlıydı, biraz ceviz ve antep fıstığı aromasına sahipti; dilimlenebilecek veya doğranabilecek kadar sertti, ancak ezilerek veya püre haline getirilebilecek kadar esnekti. Çok değişikti. Ama evet, avokadonun bir marka sorunu vardı. Avokadoyu insanlaştırmak... 90'lı yıllarda, çocukluğunda avokado görmemiş ve yememiş olan Philadelphialı Bonnie Goodman isimli kadın, büyüyüp de Kaliforniya'ya taşındığında tanıştığı avokadoyu, Hill & Knowlton PR ajansının başına geçtiğinde tüm ülkeye tanıtma kararı aldı. Böylece insana dönüşmüş avokado maskotu Bay Olgun Adam (Mr. Ripe Guy) ortaya çıktı. Henüz viral pazarlama diye bir şey yokken ajans buna kafa patlattı. Pazarlama açısından meyveyi insanlaştırmaya çalıştılar, böylece insanlar meyveye kendilerini yakın hissedeceklerdi. Sonra ekipten birinin aklına, yalnız olan bu maskota kız arkadaş bulma fikri geldi. İlanlar verildi. Ve buldular da. Aşağıda maskot adama kız arkadaş arama ilanını görüyorsunuz. Şampiyonluk maçında satılan 37 bin kilo avokado Ekip diğer hamlesinde, Amerikan Futbol Ligi oyuncularına guacamole sosunu (avokadodan yapılan bir meksika sosu) tanıtmayı, oyuncu ve ailelerinin yapacağı bu tarifi ilanlar aracılığıyla paylaşmayı akıl etti. Çok geçmeden Amerika'da hayatı durduran ve tam bir şenlik havasında geçen Amerikan Futbol Ligi NFL'nin final maçında (super bowl olarak da duymuşsunuzdur) satılan avokado sayısı 37 bin kg'a ulaşmıştı. Bu acayip bir başarıydı. Kısa bir süre sonra ABD hükümeti Meksika avokadolarına uyguladığı ithalat kısıtlamalarını kaldırdı ve birdenbire ülke genelinde iştahları kabartmaya yetecek kadar avokado ortaya çıktı. 2000 yılında hükümet bir adım daha attı ve iç tüketimi daha da artırmak için bir tanıtım programı oluşturmak üzere bir yasa çıkardı. O zamana kadar Kaliforniya'nın satışları %70 artmıştı bile.

Bonnie Goodman’ın hakkını teslim etmek gerek! Avokado üretimindeki artışın çevresel maliyetleri de oldu: Üretimdeki artış ormanların tahrip olmasına, su kıtlığına ve hatta küçük depremlere yol açtı. Yine de avokado yetiştiricileri ve destekçileri, meyvenin market listelerinin başında kalmasını sağlamak için para akıtıyor. Kaliforniya Avokado Derneği’nin son hedefi bu meyveyi 2025 yılına kadar Amerika'nın gözdesi haline getirmek. Bonnie Goodman’ın hakkını teslim etmeliyiz. Meyvenin önce ABD’de sonra tüm dünyada yayılmasında katkısı büyük. Eğlenceli bir maskotla başlayan iş nerelere evrilmiş durumda değil mi? Olaylara ve tanıtıma pek de geleneksel yollardan bakmadıkları için, klasik pazarlamadan uzaklaşıp yenilik aradıkları için başarıya ulaştılar. Gerçekte tüm bunlar, tek misyonu avokadoyu sıradan Amerikalılar arasında bilinir kılmak olan Hill & Knowlton adlı halkla ilişkiler firmasındaki bir ekibin yıllar süren agresif mücadelesinin bir parçası. Pazarlama da budur, değil mi? AVOKADO HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER Servis seçeneği fazla Bir avokado dilimlenebilir, limonla püre haline getirilebilir ve elma, fındık ve peynir ile servis edilebilir. En popüler hali olan guacamole mezesi; tuz, misket limonu, sarımsak ve kişnişle, ve tarife bağlı olarak biber ve domatesle püre haline getirilerek hazırlanır. Bir arkadaşım bebeğini kaşık kaşık avokadoyla doğrudan kabuğundan besliyor: Mükemmel bir bebek gıdası. Endonezyalılar avokadoyu sütle karıştırarak içiyor. Brezilyalılar dondurmaya ekliyor. Püre haline getirilmiş avokado tosta çok yakışır; biraz dilimlenmiş domates ve birkaç taze fesleğen yaprağı, karabiber veya bir tutam toz biberle denemek isteyebilirsiniz.Avokadoların satın alındıktan 3-4 gün sonra, satın alındıklarındaki sertliklerine bağlı olarak olgunlaşmasını beklemeden kesmeyin. Lezzeti yağlı kıvamındadır Avokadoyu büyük şefler popüler hale getirdi diyebilriz çünkü gıda bilimi terimiyle, diğer malzemelerle bir bağlantı görevi gördüğünü düşündüler. Meyvenin kremsi ve yağlı yapısı, farklı tatları tamamlayıcı tatlara dönüştürür, sıkıcı olabilecek malzemeleri canlandırır. Dengesiz bir sos, avokado ile kararlı bir hale gelir. Yeşillik, domates ve çiğ sebzelerden oluşan sıradan bir salata, avokado dilimleriyle neredeyse şaha kalkar. Bir avokadoyu bir tutam tuz ve biraz yağ ile ezdiğinizde, neredeyse her yemek için ideal bir çeşni olabildiğini görürsünüz.