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Michelin yıldızlı dünyanın en iyi 16 restoranı

Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.

Giriş: 11.11.2024 - 01:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 01:31
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en iyi 16 restoranı

Dünya yemek sektörünün en prestijli listelerinden biri olan Michelin yıldızı, uzman bir jüri tarafından en iyi restoranları belirlemek için kullanılan kıstasların en ünlüsüdür. En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir Avrupa’daki ve dünyadaki en başarılı yemek servislerini ölçümlemek için kullanılıyor.

Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, İki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken üç yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız şeflere değil, mekanlara veriliyor, sadece yemekler değil servisten temizlik kurallarına kadar her detay puanlamayı etkiliyor.

Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.

Michelin yıldızına sahip en iyi 16 listemizdeki tüm restoranlarda servis mükemmel, tüm yemekler aşırı lezzetli, atmosfer olağanüstü ve misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyorlar.Öyle ki, dünyanın en pahalı restoranlarından biri olan New York'taki 3 Michelin yıldızlı Masa isimli suşi restoranı, rezervasyon sırasında müşterilerden kişi başına 250 dolar depozito alıyor. Rezervasyonun iptal edilmesi halinde depozito yanıyor. Tüm bu şartlara rağmen rezervasyonlar oldukça dolu.

Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran yok.

Ancak yurt dışında mekanıyla Michelin Yıldızı alan 3 Türk şef var.

Biri, Hamburg’dakiLe Canard Nouveau restoranıyla yıldız alan ama sonra Münih’te ‘Pageou’ adlı restoranı kuran şef Ali Güngörmüş, diğeri engelli çalışanları ile takdir toplayan Serkan Güzelçoban, ve son olarak Baltimore'daki Dede isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle yıldızları toplayanAhmet Dede...

1

Azurmendi Restoran - İspanya

İspanya’nın Larrabetzu şehrindeki Azurmendi, dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak gösteriliyor. Şef Eneko Atxa’nın, her misafirine benzersiz bir deneyim sunma vizyonu ile ilerleyen bu restoranın hem yemekleri hem de ortamı dört dörtlük. Geniş teras bahçesinde ağırlanan konuklar taze sebze ve meyvelerle yapılan başlangıç menüsünün yemeklerinin tadını çıkarıyor. Başlangıcın ardından konuklar mutfağın bulunduğu seraya alınıyor ve atıştırmalıklarla bu eşsiz deneyimi sürdürüyorlar. Restoranın en popüler yemeklerinden biri pamukla yapılan özel bir tarif. Son olarak ana yemeğin tadını çıkarmaya sıra geliyor. Michelin’in en yüksek yıldızını alan Azurmendi, çevre dostu ve benzersiz bir menüye sahip.

İki kişilik bir yemek yaklaşık olarak 2000 TL hesap getiriyor, salataları ise özellikle tavsiye ediliyor.

Tapas’ları ile adını duyuran İspanya; Madrid, Barcelona ve Valencia gibi bilinen şehirlerindeki 1253 Michelin yıldızlı restoranıyla sadece tapas ile sınırlı kalmadığını tüm dünyaya ispatlıyor. Özellikle 3 Michelin yıldızı almaya hak kazanan 11 restoranıyla İspanya mutfağı, gastronomi dünyasının yıldızı olmaya devam ediyor.

2

Per Se Restoran - New York

ABD’nin en ünlü restoranlarından biri olan Per Se, şehrin merkezinde yer alıyor. Manhattan’daki Time Warner Binası, New York’un en bilinen yeri ve restoran da binanın dördüncü katına kurulmuş. Per Se, 3 Michelin yıldızı ile listenin en üst sıralarında yer alıyor ve New York’un en iyi manzaralarından birine sahip. Şef Thomas keller tarafından oluşturulan menü enfes mutfakları bir araya getiriyor. Per Se’nin en önemli özelliklerinden biri ise öğünlerin hiçbirinde tek bir malzeme bile tekrarlanmıyor, her yediğiniz yemek farklı içeriklere sahip.

İki kişilik bir yemek için yaklaşık 9300 TL hesap geliyor, Macadamia fındıklı çikolata sosu ise özellikle tavsiye ediliyor.

Şikago, New York, San Francisco ve Vaşington Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok Michelin yıldızlı restoranına sahip şehirleri. Şikago’da 177, New York’ta 513, San Francisco’da 124, Washington’da ise 113 Michelin Yıldızı derecelendirmesine sahip restoran var. Bu restoranların çoğu yerel lezzetler dışında Fransa, Japonya, Meksika ve İtalya gibi diğer ülkelerin lezzetleriyle ön plana çıkıyor.

3

Robuchon Au Dome Restoran - Macau

Çin’in en ünlü restoranı olan Robuchon Au Dome, Macau’daki 48 katlı Grand Lisboa Oteli’nin çatı katında bulunuyor. Tüm zamanların en iyi şeflerinden biri olarak gösterilen Joel Robuchon’un yönetiminde muhteşem manzara ile olağanüstü yemekler bir araya getiriliyor. Yemek menüsünün başında şef Julien Tongurian görev yapıyor ve onun seçtiği Fransız mutfağı tarifleri benzersiz bir sunumla konuklara servis ediliyor. Restoranın mutfağında çeşitli mutfaklardan ilham alınarak hazırlanan yemekler farklı menü seçeneklerini oluşturuyor, Kral Yengeç ve havyar gibi üst düzey yemekler ve imparatorluk tariflerinin yer aldığı Prestij Menüsü gibi oldukça pahalı yiyecekler sunuluyor.

Restoranın iki kişilik menüsü yaklaşık 3000 TL civarı tutuyor, Kral Yengeç en ünlü yemeklerinden biri.

Çin’de 312 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor. Restoranların tamamı Pekin, Şanghay ve Guangdong yer alıyor. Bu restoranların neredeyse tümü Asya mutfağına özgü lezzetlerle bu yıldızlara layık görülmüş. Uzak Doğu mutfağı hakkında daha fazlası için Uzak Doğu mutfağından tadı damağınızda kalacak 6 yemek içeriğimize göz atabilirsiniz.

4

The Fat Duck Restoran - İngiltere

16. Yüzyıldan kalma bir kır evinde, lezzet kapsülleme ve duyusal pişirme gibi en modern tekniklerin kullanılması sıra dışı bir fikir olsa gerek. Şef Heston Blumenthal, bu rüstik ve tarihi mekanı en modern mutfaklarla birleştirmiş. 1995’te açılan bu restoran çok kısa zamanda Michelin’in en yüksek derece alan mekanları arasına girmeyi başarmış. 14 çeşit tadım menüsü, olağanüstü şıklıkta sunuluyor. Alice Harikalar Diyarı temasıyla hazırlanan Kurbağa Çorbası ve şefin özel yemeği olan Denizin Sesi tabağı benzersiz bir yemek deneyimi yaratıyor.

Yaklaşık 8500 TL civarında hesap geliyor ve Kurbağa Çorbası tavsiye ediliyor.

İngiltere, Galler ve İskoçya da Michelin yıldızlı restoranların bolca bulunduğu ülkeler arasında. Büyük Britanya’da Michelin yıldızlı 1211 restoran bulunuyor. Birçok kültürün harmanlandığı bu ülkeler, kendi yerel lezzetleri dışında diğer ülke mutfaklarının çok iyi örnekleriyle da bu yıldızları almaya hak kazanıyor. Birden fazla şef restoranının bulunduğu Londra’da çok sayıda Michelin yıldızlı restoranı deneyimleyebilirsiniz.

5

Osteria Francescana Restoran - İtalya

Yazdığı “Asla Zayıf Bir Şefe Güvenmeyin” kitabı ile üne kavuşan İtalyan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki restoran Modena şehrinde İtalyan tariflerine modern dokunuşlar getiriyor. İtalyan mutfağının en bilinen tariflerinden tagliatelle, risotto gibi klasik tariflere yaptığı son derece yaratıcı eklemelerle ülkenin ve dünyanın en ünlü şeflerinden biri haline gelen Bottura, klasik ile moderni bir araya getiriyor. Tavşanlı Macaroons ve Parmigiano Raggiano gibi lezzetler eşsiz ve servis ise muhteşem güzellikte yapılıyor.

Istakoz yemeğinin özellikle tavsiye edildiği restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 3000 TL hesap geliyor.

Gastronomi cenneti İtalya’da Michelin yıldızlı restoran olmazsa olmaz. Roma, Milano, Floransa gibi ünlü şehirlerinde hizmet veren 2017 Michelin yıldızlı restorana sahip İtalya, kendi yerel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Yıldızlı şefleri ve İtalyan lezzetleriyle İtalya restoranları seyahat planlarının gözdesi. İtalya ve Avrupa mutfağı hakkında daha fazlasını görmek için Avrupa mutfağının en lezzetli 5 ülkesi yazımızı okuyabilirsiniz.

6

Cheval Blanc - İsviçre

Dünyanın en iyi restoranlarından üçüne ev sahipliği yapan İsviçre’nin en ünlü mekanlarından biri olan Cheval Blanc bir İtalyan restoranı. Basel’de Şef Peter Knoll’un yönetimindeki mutfak, ilk kez 2016’da Michelin derecesi aldı ve o günden bu yana menüsünü daha da güzelleştirmeye kendini adamış. Nehir kenarındaki muhteşem manzarası ve atmosferinde lüks menülerin sunumuyla eşsiz bir keyif sunuyor.

En ünlü yemekleri makarnaları olan restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 10.000 TL hesap geliyor.

İsviçre’de 537 tane Michelin yıldızlı restoran bulunuyor. Çikolatanın ve peynirin merkezi diyebileceğimiz İsviçre, gastronomi dünyasının parlayan yıldızlarından. Özellikle bu iki lezzetle ortaya çıkan tatlar ülkeyi Michelin yıldızlı yerler arasına ekliyor. İsviçre’nin bilinen Zürih, Basel ve Luzern gibi şehirlerinin dışında diğer küçük kentlerinde bile Michelin yıldızlı restoranlara rastlayabilirsiniz.

7

The Song Of India - Singapur

Michelin listesinin ilk 10’unda yer alan bu restoranın en önemli özelliği Hintli şefler tarafından Singapur’da açılmış olması. Bunun nedeni, Hindistan’da Michelin uygulaması olmadığından Hint mutfağının Michelin derecesi elde edebilen nadir mekanlarından. 2016 yılında ilk kez Michelin değerlendirmesine giren ve en yüksek puanlardan birini alan restoran, menülerinin muhteşem yaratıcılığı ile Hint mutfağı geleneklerinin birleşimini sunuyor. Kuzu pirzola, Hardal balığı, Kulfi gibi enfes yemekler, lüks ve şık bir yeme deneyimine dönüşüyor. Şef Mural Manjunath’ın başında bulunduğu mutfağın son derece geniş bir menüsü bulunuyor.

Tandoori Achaari Mantarı özellikle tavsiye ediliyor ve iki kişilik bir yemek yaklaşık 2500 TL civarı tutuyor.

Singapur‘da Michelin yıldızlı 233 restoran hizmet veriyor. Bunların 2 tanesi 3 yıldızlı, 5 tanesi 2 yıldızlı ve 33 tanesi 1 yıldızlı. Asya mutfağının en lezzetli örneklerini misafirlerine sunan bu restoranların çoğu China Town’da yer alıyor.

8

Steirereck Restoran - Avusturya

Steirereck, geleneksel mutfağa modern yorumlar getiren Viyana’nın en iyi restoranı. Sunduğu lezzetlerin tadına doyum olmayan Steirereck yeşil bir vadi olan Stadtpark'ın ortasında yer alıyor. Steirereck, çevredeki ağaçların dallarından sızan güneş ışığının büyük pencerelerinden içeri girdiği iki katlı şirin bir kır evi. Beyaz dekorasyonun restorana kattığı zarafet, burada yenen yemekleri daha da keyifli hale getiriyor. 1970 yılında Reitbauer ailesi tarafından açılan restoran, mutfakta babasının yolundan gideceğine söz vermiş olan Şef Heinz Reitbauer tarafından işletiliyor. Şef Heinz Reitbauer yemeklerindeki lezzet sırrının özenle toplanmış taze sebzelerde olduğunu söylüyor.

Steirereck, 6 servisli menü (132 €) ve 7 servisli menü (142 €) ile alakart menü sunuyor.

9

Steirereck'in bulunduğu Avusturya’da 1’i 3 yıldızlı, 6’sı 2 yıldızlı, 12’si 1 yıldızlı olmak üzere Michelin Guide’ında toplam 82 restoran yer alıyor. Avusturya’daki Michelin yıldızlı restoranların çoğu Viyana’da (58) ve Salzburg’da (19) bulunuyor. Bu restoranlardaki eşsiz lezzetleri denemek için Viyana uçak bileti ya da Salzburg uçak bileti alabilirsiniz.

10

Le Bernardin Restoran - New York

1972’de Paris’te kurulduktan sonra New York’a taşınan Le Bernardin’in kurucuları Fransız Maguy ve Gilbert Le Coze’dir. İlk yıllarında bir balık restoranı olsa da yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Zengin menüsü ile Michelin yıldızı alan restoran, yöresel tarifleri olağanüstü bir şıklıkta sunması ile ünlü. Le Bernardin, Michelin yıldızı listesinin en yüksek puan alan restoranı. Şef Eric Ripert’in yönetiminde balık menüleri hala restoranın en ünlü yemeklerini oluştursa da son derece çeşitli seçenekler sunuluyor.

Restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 7500 TL hesap ödeniyor, balık seçenekleri özellikle tavsiye ediliyor.

11

Alinea Restoran - Şikago

Geleneksel tariflerin içeriği ile oynanarak farklı deneyimler yaratmayı hedefleyen Alinea Restoran, 2005 yılında kurulmuş ve çok kısa zamanda popüler hale gelmiş. Michelin’in en yüksek derecelerinden birine sahip olmasının altında Şef Grant Achatz’ın vizyonu önemli rol oynuyor. Moleküler gastronomi tekniklerinin kullanıldığı mutfaktan çıkan yemeklerin her biri benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Alışılmadık tatların son derece şık ve lezzetli sunumu sayesinde sadece şehrin değil dünyanın en güzel restoranlarından birine dönüşüyor.

İki kişilik bir yemeğin yaklaşık 6000 TL tuttuğu bu özel restoranda elma ve türf mantarlı ravioli mutlaka denenmeli.

12

Eleven Madison Park - New York

Amerikan mutfağı genelde dünyanın tüm mutfaklarının birleşimi olarak kabul ediliyor olsa da Manhattan’daki Eleven Madison Restoran bu tarifleri son derece özel hale getirmesi ile ünlü. Şef Daniel Humm, yaratıcılıkla süslediği menülerinde çok tadımlı bir yelpaze sunuyor. Dünyanın en ünlü restoranlarından biri olmasının yanı sıra Michelin’in de en yüksek puan alan mekanları arasında yer alıyor. Menüler, şehirdeki taze malzemelerin mevsimlerine göre değişiyor. Bir menüde 11 farklı tadım bulunuyor ve bir yemek saatlerce sürebildiğinden benzersiz bir deneyim haline geliyor. En ünlü menüsünde ise Kaz Gras Terrine, Muscovy Ördeği, Bitter Badem be Umeboshi gibi sıra dışı lezzetler bir araya getiriliyor.

Eleven Madison Park’ta iki kişilik bir yemeğin maliyeti yaklaşık 8000 TL ve Kaz Gras Terrine tavsiye ediliyor.

13

Stockhome - Petaluma

ABD’deki en ünlü İsveç restoranı olan Stockhome, ünlü İsveç Köftesi, Ringa balığı turşusu gibi lezzetleri ABD’ye getiriyor. Şef Roberth ve Andrea Sundell’in yönetimindeki mutfak, en ünlü ve popüler mekanlardan biri.

Dana-Kuzu Pide Sarma, Falafel gibi özel yemeklerden oluşan menü, 2 kişi için ortalama 500-600 TL bir hesap getiriyor.

14

The Restaurant At Meadowood - Kaliforniya

Kaliforniya’daki Napa Vadisi’ndeki restoran Şef Christopher Kostow’un detaycılığının ürünü olan menüleri ile Michelin’in en yüksek puan alan mekanlarından biri oldu. Sadece mevsimlik taze malzememeler kullanılarak hazırlanan yemekler eşsiz lezzetleriyle ünlendi. Mevsimlik malzemeler kullanılması nedeniyle restoranın menüsü sürekli olarak değişiyor ve bir yediğiniz yemeği bir daha ne zaman bulabileceğiniz belli olmuyor, bu da sizi aynı restorana defalarca kez gitmek için cezbeden nedenlerden biri haline geliyor. Yenilikçi mutfağı ve değişime açık yapısıyla Michelin’in en fazla puan alan restoranlarından biri.

Yaklaşık 14000 TL civarında bir hesap ödeyebileceğiniz restoranda Havyarlı Sığır İstiridyesi en özel yemek.

15

La Calenda - Washington

Dünyanın en ünlü ve popüler şeflerinden biri olan Thomas Keller’in, Meksika mutfağı tariflerine alışılmadık dokunuşlar yaparak hazırladığı özel menüsü ile La Calenda, sadece kendine özgü pişirme yöntemleri kullandığından benzeri olmayan bir lezzet sunuyor. Restoranda rezervasyon yapmak mümkün değil, yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından bir masa bulmak mümkün ve o sırada çok özel içeceklerle etrafı izleyebilirsiniz.

Sıra dışı tarifler ve yemek isimleriyle dolu olan bu restoranın menüsünden 2 kişilik bir yemek için 750 TL civarı bir hesap ödeniyor.

16

Trailblazer Tavern - San Francisco

Asya esintileri ile Havai mutfağının birleşimi ile benzersiz bir menü oluşturan restoran, ABD’nin San Francisco şehrinin ormanlık alanına kurulmuş olağanüstü atmosferi ile ünlü. Özellikle şehre gelen turistlerin mutlaka uğradığı restoranın Michelin derecesi de ülkenin en yüksek notlarından.

Oldukça uygun menüleri bulunan bu restoranda iki kişi 700 TL’ye muhteşem bir yemek yiyebiliyor. Özellikle tavsiye edilen yemeği ile Wonton Cipsle Kızarmış Ton Balığı.

17

Canon - Sacremento

ABD’nin Sacramento şehrinde bulunan Canon Restoran, sakin ve dingin atmosferi ile konuklarını hayatın koşuşturmacasından kurtarıp lezzetli bir yemek keyfine davet ediyor. Lezzetli aromaları, renklerin tonlar ve enfes yemeklerle dünyanın en çok ziyaret edilen mekanlarından birine dönüşmüş.

Kavrulmuş Ananas ve Mavi Mısır Ekmeği ile servis edilen Kuzu Pave restoranın en ünlü yemeği ve iki kişilik bir yemek için 900 TL ile 1500 TL arasında hesap geliyor.

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Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olarak hizmet veren ve uygun fiyatlı paketleri ile bilinen Netgsm, baz istasyonlarından veri sağladığı Turkcell tarafından engellendiğini iddia eden bir açıklamada bulundu. Bununla birlikte internet sitesi üzerinden fiyat artırımı açıklaması da geldi. Netgsm, fiyatlarını ortalama %68 olacak şekilde artırdığını belirtti.
Osimhen attı, Icardi anons edildi!
Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi
Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
ABD’de Donald Trump’ın seçim gecesi elde ettiği büyük zaferden bir gün sonra Melania Trump sosyal medya üzerinden ulusa seslendi ve “Amerikalıların çoğunluğu bu önemli sorumluluğu bize emanet etti” dedi.
"Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. HT Spor'da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumlayan Rıdvan Dilmen, konuk takım lehine verilen penaltı pozisyonlarına açıklık getirdi.
Taksiler nasıl ortaya çıktı?
Taksilerin tarihi, insanlığın şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılamaya yönelik yaratıcı çözümlerle dolu. 1600'lerin Londra'sında at arabalarıyla başlayan bu hikaye, teknolojinin gelişimiyle bugünkü modern taksilere dönüştü. Taksinin dünden bugüne yolculuğuna yakından bakalım. İşte detaylar...
İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi cadde üzerinde hayali çatışmaya girdi. Park halindeki bir aracın arkasına saklanarak çatışmaya devam eden kişi, vurularak yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katiliyle karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin Elmas'ın çöp konteynerinin başında Mustafa Örün ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.
Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rams Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinin kentlerinde meydanlara çıkan binlerce kişi, 29 Ekim'de yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sırasında kötü bir yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valencia özerk hükümeti başkanı Carlos Mazo'nun istifasını istedi.
Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Vitiligo, ciltte yer yer pigment kaybı, dolaysıyla açık renk lekelerin görülmesidir. İlk lezyonlar en sık ellerde, ön kollarda, ayaklarda ve yüzde meydana gelir. Ağız ve göz çevresinde de dağılım sıktır. Vitiligonun bir kısmı kalıtsaldır ve yeni doğanlarda bile görülebilir. Vitiligo doğumdan ileri yaşlara kadar herhangi bir zamanda ortaya çıkabilse de, başlangıç en çok 10-30 yaş arasıdır" dedi
Levent Kırca itirafı
Tiyatro ve sinema oyuncusu Pekcan Türkeş ile buluştuk. 'Olacak O Kadar'daki 'Yusuf Yusuf Usta' tiplemesiyle geniş çevrelerce tanınan Türkeş ile hem sanat yolculuğunu hem de şimdiki hayatını konuştuk