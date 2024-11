Per Se Restoran - New York

ABD’nin en ünlü restoranlarından biri olan Per Se, şehrin merkezinde yer alıyor. Manhattan’daki Time Warner Binası, New York’un en bilinen yeri ve restoran da binanın dördüncü katına kurulmuş. Per Se, 3 Michelin yıldızı ile listenin en üst sıralarında yer alıyor ve New York’un en iyi manzaralarından birine sahip. Şef Thomas keller tarafından oluşturulan menü enfes mutfakları bir araya getiriyor. Per Se’nin en önemli özelliklerinden biri ise öğünlerin hiçbirinde tek bir malzeme bile tekrarlanmıyor, her yediğiniz yemek farklı içeriklere sahip.

İki kişilik bir yemek için yaklaşık 9300 TL hesap geliyor, Macadamia fındıklı çikolata sosu ise özellikle tavsiye ediliyor.

Şikago, New York, San Francisco ve Vaşington Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok Michelin yıldızlı restoranına sahip şehirleri. Şikago’da 177, New York’ta 513, San Francisco’da 124, Washington’da ise 113 Michelin Yıldızı derecelendirmesine sahip restoran var. Bu restoranların çoğu yerel lezzetler dışında Fransa, Japonya, Meksika ve İtalya gibi diğer ülkelerin lezzetleriyle ön plana çıkıyor.