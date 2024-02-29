"Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"

Koç Topluluğu olarak son 6 yılda yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını anımsatan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan ile 2021-2026 arası 2 milyar Euro'luk yatırım taahhüdü verdiklerini bunun da yüzde 95'ini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Koç ayrıca "Türkiye'nin tam ful elektrikli ilk aracını yaptık. Ford'un Avrupa'daki tam elektrikli 2 aracını yaptık. Yeniköy Fabrikamızın kapasitesi 4 misline çıktı. 110 binden 405 bine geldi. Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üretim merkezi haline geldik" diye konuştu.