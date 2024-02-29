Nohutla neler yapabilirsiniz?
Nohutu hep aynı şekilde pişirmek zorunda değiliz. Nohuttan yapılabilecek farklı yemekler masalarınızı şenlendirecek.
Nohutlu semizotu
Malzemeler
Yapılışı
Yemeklik doğranmış soğanları, salçalar ve zeytinyağı ile birlikte kavuruyoruz. Yıkayıp ayıklamış olduğumuz semizotlarını, haşlanmış nohutu ve sarımsakları da ekledikten sonra karıştırıp kapağı kapatıyor ve kendi suyuyla pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.
Suni kebap (nohut dürüm)
Malzemeler;
Yapılışı;
Bir gün öncesinden ıslatmış olduğunuz nohutlarınızı haşlayın. Haşlanmış nohutlarınızı küçük parçalara ayırıp bir tabağa alın. Soğanlarınızı ikiye bölüp ince ince doğrayın. Üzerine yine ince doğradığınız maydanozları, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, sumağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Hazır lavaş ekmeğimizin içine nohutlarımızı ince bir sıra şeklinde koyalım. Üzerine kimyon ve tuz serpelim. Diğer tarafta hazırladığımız soğan zerzavatımızı da ilave ettikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıp lavaşımızı dürüm şeklinde saralım.
Humus
Malzemeler;
Yapılışı;
Nohutları haşla. Haşlandıktan sonra nohutların kabuklarını soyun ve blenderdan geçirip iyice ezin. Ezdiğiniz nohutların içine 1 çay bardağı tahini ekleyin. Nohutla tahini karıştırın. Katı olursa açılana kadar kaynar su ilavesi ile açın. Daha sonra damak tadınıza göre bolca limon suyu ve 3-4 diş sarımsağınızı da içine ekleyin. Hazır olan humusunuzu kaşığın arka kısmını suyla hafif ıslatarak servis tabağınıza açıp, süsleyebilirsiniz.
Nohut yahnisi
Malzemeler;
Yapılışı;
Bir tencerenin içerisine göz kararı zeytinyağı ekleyip incik etimizi mühürleyelim. Sonrasında incik etimizin üzerine sıcak su ilave edip iyice yumuşayana kadar düdüklü tencerede haşlayalım.
Diğer tarafta bir tavanın içerisinde soymuş olduğumuz arpacık soğanlarımızı zeytinyağında rengi değişinceye kadar çevirip bir tabağın içerisine alalım. Aynı tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı domates salçasını kavuralım.
Kavurduğumuz un ve salçayı, haşlanmış olan incik etimizin bulunduğu tencereye yavaş yavaş ekleyelim. Ardından 2 su bardağı nohutumuzu ve arpacık soğanları, tuzunu ve karabiberi de ilave edelim. Eğer tencerenin içerisindeki su, size az gelirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yahninizi iyice özleşene kadar 25 dakika kaynatın.
Nohutlu pilav
Malzemeler;
Yapılışı;
Pirincinizi bir kabın içerisine sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin.
2 kaşık tereyağını pilavımızı pişireceğimiz tencerenin içerisine alalım. Tereyağımız eridikten sonra içine suda beklettiğimiz pirincimizi süzüp ekleyelim. Pirincimizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyumuzu döküp nohutlarımızı ve tuzumuzu ekleyelim. Su kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavımız suyunu çekene kadar pişirelim. Pişen pilavımızı dinlendirip servis tabağımıza alıp üzerine karabiber serpebiliriz.
Pancar sarması
Malzemeler;
Yapılışı;
Bir kabın içerisine yıkamış olduğumuz pirinçleri, ikiye ayırdığımız haşlanmış nohutlarımızı, ince ince doğradığımız soğan ve maydanozumuzu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Üzerine yarım limonu sıkalım. Hepsini karıştırıp harcımızı bir kenarda hazır edelim.
3 bağ pancarımızı yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içerisinde kaynar suya batırıp çıkaralım. Hazır hale gelen pancarımızın içine 1 tatlı kaşığı harç ekleyip 2 parmak kalınlığında saralım. 30 dakika pişirdiğimiz pancar sarmalarımızı servis tabağının içerisine alıp üzerine zeytinyağının içine iyice ezip eklediğimiz sarımsak karışımını dökelim.
Nohutlu kabak
Malzemeler;
Yapılışı;
İnce doğanmış soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından doğradığınız 1 adet kırmızı biberi ilave edip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğan ve biberin üzerine ikiye bölüp verev şekilde doğradığınız kabaklarınızı, haşlanmış nohutlarınızı ve doğramış olduğunuz domatesleri ekleyin. Üzerine tuzunuzu ve karabiberinizi de attıktan sonra karıştırıp kısık ateşte 35 dakika pişirin.
Falafel: Nohut Köftesi
Malzemeler:
Yapılışı
Tabii ki nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz ve tüm malzemeleri püre haline gelinceye dek rondoluyoruz. Top top veya köfte şeklinde kızgın yağda kızartıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Yanında cacık ve üstüne tahinle tavsiye ederim, afiyet olsun.