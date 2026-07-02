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        Haberler Gündem Konya’da çocuğu darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Konya’da çocuğu darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Konya'da 10 yaşındaki M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştığı iddiasıyla babasının amcası H.A. tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan H.A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada

        Konya’da 10 yaşındaki M.A.A.’nın, babasının amcası H.A. tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A.A., parkta başka çocuklarla tartışmasının ardından H.A. tarafından şiddete maruz kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, elinde kazma bulunan H.A.’nın çocuğu kolundan tuttuğu, yere doğru iteklediği ve havaya kaldırdığı görüldü.

        ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Görüntülerde, başı yere çarpan M.A.A.’nın başını tuttuğu, H.A.’nın ise çocuğa tehdit içerikli sözler söylediği ve tokat attığı anlar yer aldı. Korktuğu görülen çocuğun “Tamam” diyerek karşılık verdiği duyuldu.

        Görüntülerin medyada yayımlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. M.A.A.’ya şiddet uyguladığı belirlenen H.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan M.A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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