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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!

        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!

        Beşiktaş, orta saha transferi için Orel Mangala'yı gündemine aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da onay verdiği oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü değerlendirilirken, futbolcunun sakatlık sonrası durumu da yakından takip ediliyor.

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Lyon forması giyen Orel Mangala oldu.

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        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da beğendiği futbolcular arasında yer alan Belçikalı orta saha için kulüp içerisinde değerlendirmeler devam ediyor.

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        Siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecinde oyuncunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı ve sakatlık sonrası dönüş performansını da yakından takip ediyor. Teknik heyetin, Mangala’nın fiziksel durumu ve yeniden yakaladığı form seviyesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

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        Beşiktaş’ın transfer planlamasında ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor.

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