Icardi'nin menajerinden açıklama: Toplantı olumlu sonuçlanmadı!

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapan Icardi ile ilgili menajerinden açıklama geldi.

"TOPLANTI OLUMLU SONUÇLANMADI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Icardi'nin menajeri Elio Pino, "Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin menajeri Pino'nun açıklaması

İşte Pino'nun açıklamasının tamamı:

"Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı.

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Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.

Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır.

Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

33 yaşındaki Icardi, Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkarken 77 gollük katkı sağladı.

Dört sezonda dört şampiyonluk yaşayan süperyıldız ayrıca 25 asistlik performans sağladı.