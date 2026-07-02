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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!

        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen evdeki arkadaşları 19 yaşındaki S.C.G., aynı yaştaki Y.O. ve 17 yaşındaki A.A. tutuklandı. Genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!

        Kocaeli'nde yürek yakan olay, 29 Haziran’da öğle saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        DHA'daki habere göre misafirliğe gittiği evde arkadaşları ile birlikte bulunan Ece Naz Macit (18), tabancayla başından vuruldu.

        18 YAŞINDA HAYATA VEDA

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Macit'in cenazesi dün memleketi olan Samsun'da toprağa verildi.

        Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ve A.A. (17) isimli genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        3 şüpheli ifadelerinde birbirlerini suçladı. Emniyetteki sorguları sonrası bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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