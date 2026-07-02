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        Haberler Dünya Empire State binasının tepesine tırmanan çift gözaltına alındı

        Empire State binasının tepesine tırmanan çift gözaltına alındı

        New York'un en sembolik yapılan biri olan 445 metre yükseklikteki Empire State Binası'nın tepesine tırmanan çift, evlilik teklifinin ardından "sevginin gücü" temalı bir pankart açtı. Binanın anten kulesine izinsiz çıkan çift gözaltına alındı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        Empire State binasının tepesine tırmandılar!

        New York'un en sembolik yapılarından biri olan Empire State binasının tepesindeki devasa anten direğine tırmanmayı başaran çift, yapılan evlilik teklifinin ardından sevgi içerikli pankart açtı.

        Anten kulesiyle birlikte 445 metreyi bulan Empire State binasının tepesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan ve pankart açan çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

        ABD medyasının helikopterle takip ettiği olayda kimliği henüz bilinmeyen ve önce protestocu zannedilen iki kişiden erkek olanın, kız arkadaşına evlilik teklif ettiği, kadının da parmağına taktığı yüzüğün defalarca telefonuyla fotoğrafını çektiği görüldü.

        ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

        Bir süre sonra New York Polis Teşkilatı'na ait bir helikopterin de söz konusu anları havadan takip ettiği görüldü. Anten direğinde sevgi ifadeleri yazan bir pankart açan ikili, siyah zemin üzerine beyaz boyayla "Sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır." yazısıyla mesaj verdi.

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        Daha sonra demir parmaklıklardan tutunarak alt bölümdeki balkona inen çiftin binanın anten kulesine izinsiz çıktıkları ve tehlike oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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