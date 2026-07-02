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        Haberler Spor Futbol ABD-Bosna Hersek maç sonucu: ABD 2 - 0 Bosna Hersek

        ABD-Bosna Hersek maç sonucu: ABD 2 - 0 Bosna Hersek

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 06:21 Güncelleme:
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        ABD, Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

        Mücadeleyi turnuvanın ev sahiplerinden ABD, 45. dakikada Folarin Balogun ve 82. dakikada Malik Tillman'ın golleriyle 2-0 kazandı. ABD'de Balogun 64. dakikada rakibine yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart gördü.

        RAKİP BELÇİKA

        ABD bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile eşleşti.

        DZEKO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        Bosna Hersek'in tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko sakatlandı ve 51. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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