ABD-Bosna Hersek maç sonucu: ABD 2 - 0 Bosna Hersek

15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!

İstanbul'da, 15 yaşındaki N.T.G. isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Erol Ş., çocuğun annesi 29 yaşındaki Zeliha Z., amcası aynı yaştaki Mehmet G. ve Zeliha Z.'nin eski eşi 24 yaşındaki Serkan A. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş., ekmek... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 15 yaşındaki N.T.G. isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Erol Ş., çocuğun annesi 29 yaşındaki Zeliha Z., amcası aynı yaştaki Mehmet G. ve Zeliha Z.'nin eski eşi 24 yaşındaki Serkan A. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş., ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı (DHA) Daha Az Göster