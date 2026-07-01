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        Haberler Dünya "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"

        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"

        Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını çünkü bunun İran'ın nihayetinde ne yapacağına bağlı olduğunu ifade eden Vance, Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini belirtti.

        Vance, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." dedi.

        Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını aktaran Vance, "Ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır." diye konuştu.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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