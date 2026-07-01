Kluivert ailesinin penaltı laneti: Baba-oğul 26 yıl sonra aynı kaderi yaşadı!

Futbol tarihinde ender rastlanan tesadüflerden biri, Hollanda Milli Takımı'nda Kluivert ailesinin iki kuşağını da benzer bir kaderde buluşturdu.

29 Haziran 2000'de oynanan EURO 2000 yarı finalinde Hollanda, İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin en önemli anlarından birinde topun başına geçen Patrick Kluivert, penaltı atışında İtalya kalecisi Francesco Toldo'yu geçemedi ve takımına avantajı getiremedi. Karşılaşma penaltı atışlarına uzanırken Hollanda, rakibine elenerek finale yükselme şansını kaybetti.

Aradan tam 26 yıl geçtikten sonra, 29 Haziran 2026'da bu kez Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Bu kez sahnede Patrick Kluivert'in oğlu Justin Kluivert vardı.

Karşılaşmada penaltı atışında topun başına geçen 27 yaşındaki futbolcu atışta başarılı olamadı ve Hollanda, penaltı atışlarının ardından turnuvaya veda etti.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise baba ve oğlun penaltıları aynı köşeye kullanması ve topun direğe çarparak oyun alanını terk etmesi oldu.

🗓️ 29/06/00 - Patrick Kluivert erró su penal en Semi de Euro.



🗓️ 29/06/26 - Justin Kluivert erró su penal en 16vos de Mundial.



Padre e hijo, MISMA ejecución, con Holanda siendo eliminada, el MISMO DÍA con 26 AÑOS DE DIFERENCIA.



INCREÍBLE. 😳⛔️ pic.twitter.com/dKV1IhizY7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

Kluivert ailesinin yaşadığı bu benzerlikler yalnızca kaçan penaltılarla sınırlı kalmadı. Her iki karşılaşma da 29 Haziran tarihinde, tam 26 yıl arayla oynandı. İki mücadele de büyük turnuvaların eleme aşamasında gerçekleşirken, her ikisi de Hollanda'nın penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etmesiyle sonuçlandı.