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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!

        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği devrilirken kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Kazayı görüp yardım etmek için aracından inen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 27 yaşındaki Furkan Alan, yerdeki gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!

        Bursa'da kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu (29) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptı.

        ELEKTRİK TELLERİ YOLA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle direk devrilirken, mahalleyle birlikte bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı da koparak yola düştü.

        YARDIM ETMEK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

        O sırada otomobiliyle yoldan geçen Furkan Alan (27), kazayı görüp yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına park etti.

        YERDEKİ TELLERE TEMAS ETTİ

        Kazazedeye destek olmak için olay yerine yürüyen ve cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Alan, yerde olan ve fark edemediği yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, akıma kapılan Furkan Alan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZAZEDE İSE TEDAVİYE ALINDI

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Furkan Alan’ın cenazesi, jandarma ekiplerinin ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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