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        Meteoroloji'den uyarı! 3 ilde sağanak var; sıcak hava etkili oluyor! İstanbul için alarm

        Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve bunaltıcı bir hava hakim olurken, İzmir, Manisa ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da bugün nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 derece ulaşacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 ilde sağanak var; sıcak hava etkili oluyor! İstanbul için alarm

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 36°C

        Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BARTIN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

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        RİZE °C, 28°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 30°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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