Yabancı işçi çalışma izni 5 yılda katlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yabancı işçilere verilen çalışma izni sayısında bir süredir yaşanan artış 2025 yılında da devam etti. 2025 yılında 437.170 yabancı işçi için çalışma izni başvurusu yapılırken, 349.961 yabancı işçiye çalışma izni verildi. Çalışma izni sayısı 2021 yılında 168.103 iken, 2022’de 212.682, 2023’te 239.835, 2024 yılında da 300.852 kişi oldu.

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Çalışma izinleri süreli ve süresiz olmak üzere değişiyor. Süreli çalışma izni iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli veriliyor. Süresiz çalışma izni alabilmek için ise yabancı işçinin Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanuni çalışma izni bulunması gerekiyor.

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Geçen yıl ayrıca 14.969 yabancı işçiye çalışma izni muafiyeti tanınırken, serbest bölgelerde çalışacak 411 yabancı işçiye de çalışma izni belgesi düzenlendi. Bunların yanı sıra geçen yıl geçici koruma statüsünde bulunan başta Suriyeliler olmak üzere yabancılar için mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma üzere 157.288 çalışma izni muafiyet bilgi formu dolduruldu. Böylece toplam izin sayısı 522 bin 629 oldu.

BEŞ YABANCI İŞÇİDEN BİRİ ÜNİVERSİTELİ

Çalışma izni verilen yabancı işçilerin 152.817’si lise ve dengi okul mezunlarından oluşuyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 67 bin 691 yabancı işçi üniversite eğitimi almış bulunuyor. Başka bir ifadeyle her 5 yabancı işçiden 1’i üniversite eğitimi almış kişilerden oluşuyor.

SURİYELİLER İLK SIRADA

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışanların büyük kısmı Suriyelilerden oluşuyor. Bunlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışma izni verilen işçiler arasında sayılmıyor.

Toplam 349.961 çalışma izninin dağılımına baktığımızda yine Suriyeliler 105.096 kişiyle ilk sırada yer alıyorlar. Onları Türkmenistan (62.412), Özbekistan (18.686), Endonezya (16.098), Rusya (14.161), İran (12.991), Kırgızistan (12.881) vatandaşları izliyor.

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Son yıllarda çok konuşulan Afganistan uyruklu çalışma izni alan işçi sayısı ise 11.177 kişi.

EN ÇOK KONAKLAMA VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Çalışma izni alan yabancı işçilerin çalıştıkları sektörlere bakıldığında ilk sırayı konaklama (43.521) sektörü alıyor. Ev hizmetlerinde (40.664) çalışanlar da hemen ardından geliyor.

Yabancı işçilerin hemen her sektörde çalıştıkları görülüyor. İlk iki sektörün ardından toptan ticaret (20.766), bina dışı yapıların inşaatı (17.609), giyim (14.011), tekstil (13.501), yiyecek ve içecek hizmetleri (13.334), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (13.231), perakende ticaret (13.191) sektörleri geliyor.

EN ÇOK ÇALIŞMA İZNİ İSTANBUL’DA

Geçen yıl verilen çalışma izinlerinde ilk sırasıyla İstanbul (129.341) aldı. Bu ili Antalya (46.465), Mersin (21.453), Ankara (19.869), Bursa (19.352) izledi. Suriyelilerin en fazla yaşadığı illerden Gaziantep’te geçen yıl 12.513 kişi çalışma izni aldı.