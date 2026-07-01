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        Haberler Dünya Arnavutluk'ta turizm projesine karşı protestolar bir aydır devam ediyor

        Arnavutluk'ta turizm projesine karşı protestolar bir aydır devam ediyor

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla başlayan turizm projesine karşı protestolarda bir aydır geride kaldı. Protestoların 31. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler bir aydır devam ediyor.

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        Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 31. gününde çok sayıda kişi, İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

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        Göstericiler, çeşitli pankart ve dövizler taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.

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        Uzun zamandır süren gösteride, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılması protesto edildi.

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        Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına da yürüyen göstericiler, konuşmalar sonrasında Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

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        Öte yandan, gün içerisinde meclis binası önünde ve ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlenmişti.

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        Meclis binası önündeki gösteri esnasında polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

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        Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

        Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

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        Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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        30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

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        Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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