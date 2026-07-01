Merkür retrosu başladı! Eski bağlar yeniden canlanabilir: 23 Temmuz'a kadar bu kararları verirken dikkat edin!
Yılın ikinci Merkür retrosu 29 Haziran itibarıyla başladı ve 23 Temmuz'a kadar iletişimden teknolojiye pek çok alanda gündemimizi meşgul edecek. Bilim insanları bunun sadece optik bir yanılsama olduğunu söylerken, psikologlar artan stresin gerçek nedenlerini gün yüzüne çıkarıyor. Bu dönemi en az hasarla atlatmanız için bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizin devamında...
Yılın en çok konuşulan astrolojik olaylarından biri olan Merkür retrosu, iletişim kazaları ve teknolojik krizlerle dolu ünüyle hayatımıza yeniden giriş yaptı. 29 Haziran'da başlayan ve 23 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek olan bu dönem, bozulan planların ve yanlış anlaşılan mesajların baş şüphelisi olarak gösteriliyor!
GÖKYÜZÜNDEKİ DEVASA BİR GÖRSEL YANILSAMA
Pek çok insan gezegenin gerçekten ters yönde hareket ettiğine inansa da işin bilimsel boyutu tamamen farklı. Merkür'ün bu konumu aslında Güneş sistemindeki yörünge hızı farklarından kaynaklanan devasa bir optik yanılsamadan ibaret.
Merkür'ün Güneş etrafındaki dönüş hızı Dünya'dan çok daha yüksek olduğu için, bizi yakalayıp geçtiği o kısa anlarda gökyüzünde geriye doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Uzmanlar bu durumu, otobanda hızla yanınızdan geçen bir aracın bir anlığına geriye doğru kayıyormuş gibi algılanmasına benzetiyor.
BİNLERCE YILLIK İNANÇ NEDEN BUGÜN ZİRVEYE ÇIKTI?
Bu gök olayının etkilerine duyulan inanç yeni bir heves değil; kökleri milattan önce 3000'li yıllara, Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. İnsanların hava durumunu ve doğa olaylarını tahmin etmek için gökyüzüne bakmak zorunda kaldığı çağlardan günümüze miras kalan bu gelenek, modern dünyada çok farklı bir boyut kazandı.
Teknolojinin zirvesinde olduğumuz bir çağda bile insanların retro dönemlerine bu kadar anlam yüklemesi, kontrol edemediğimiz olaylara karşı duyduğumuz açıklama bulma ihtiyacından besleniyor.
KENDİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN BİR STRES SARMALI
Bilim dünyası gezegenlerin hareketlerinin insan psikolojisi üzerinde hiçbir fiziksel veya öngörülebilir etkisi olmadığını kesin bir dille belirtiyor. Ancak psikologlar, bu dönemlerde artan stresin ve krizlerin çok mantıklı bir açıklaması olduğuna dikkat çekiyor.
Doğrulama sapması adı verilen psikolojik eğilim yüzünden, insanlar sadece önceden var olan inançlarını destekleyen olumsuzlukları hatırlıyor. "Bugün işlerim ters gidecek" korkusuyla güne başlamak, bedendeki stresi artırarak tahammülsüzlüğe ve dikkatsizliğe zemin hazırlıyor. Kısacası iletişim kazalarının temelinde gezegenler değil, kendi kaygılarımız yatıyor.
2026 YILININ KRİTİK TARİHLERİ VE BEKLENEN ETKİLER
İçinde bulunduğumuz yaza damgasını vuran bu geri hareket 23 Temmuz'a kadar etkisini sürdürecek.
Yılın üçüncü ve son retro dönemi ise 24 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında yaşanacak.
Astrologlar, Yengeç burcunda gerçekleşen bu yaz dönemi hareketliliğinin özellikle geçmişle bağları güçlendireceğini ve derin bir nostalji rüzgarı estireceğini vurguluyor.
Eski dostların aniden ortaya çıkması veya uzun süredir rafa kaldırılan projelerin tekrar gün yüzüne çıkması bu dönemin tipik yansımaları arasında yer alıyor.
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK İÇİN ALINACAK BASİT ÖNLEMLER
Gezegenlerin bizi yönettiğine inanmasak bile, artan toplumsal gerginliği hesaba katarak bazı temel kuralları uygulamak hayat kurtarıyor. Dijital verileri yedeklemek, önemli belgeleri ve e-postaları göndermeden önce birkaç kez okumak, ayrıca büyük çaplı alışverişleri bir süre ertelemek bu dönemin altın kuralları arasında gösteriliyor.
İletişimde ekstra sabırlı olmak ve değişen planlara karşı daima esnek bir duruş sergilemek stresi minimuma indiriyor. Hayatta başımıza gelen her aksiliği gökyüzündeki bir yansımaya bağlamak kolay bir kaçış yolu gibi görünse de, kendi eylemlerimizin sorumluluğunu almak asıl huzurun anahtarıdır.