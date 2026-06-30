Habertürk Manşet - 29 Haziran 2026 (Üretici Ucuza Satarken Vatandaş Neden Pahalı Alıyor?)

Bu yaz ürün bol, fiyatlar düşer mi? Sebze-meyvenin fiyat yolculuğu. Sofraya gelene kadar fiyat katlanıyor. Tarla ve tezgah arasındaki makas. Tarlada ekilen, tezgahta ne kadar? Tarlada ucuz, tezgahta neden pahalı?