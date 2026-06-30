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        Haberler Magazin Buce Buse Kahraman evleniyor

        Buce Buse Kahraman evleniyor

        Oyuncu Buce Buse Kahraman, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Buce Buse Kahraman, uzun süredir birliktelik yaşadığı iş insanı sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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        Kahraman, mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        Oyuncu, bir deniz kıyısında, beyaz mumlar eşliğinde, romantik bir ortamda önünde diz çöken ve kendisine tektaş uzatan sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

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        Buce Buse Kahraman, o anları ise "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notuyla yayımladı.

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        Buce Buse Kahraman’ın bu paylaşımına Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi ünlü isimler tebrik yorumları yaptı.

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        Bu yaz ürün bol, fiyatlar düşer mi? Sebze-meyvenin fiyat yolculuğu. Sofraya gelene kadar fiyat katlanıyor. Tarla ve tezgah arasındaki makas. Tarlada ekilen, tezgahta ne kadar? Tarlada ucuz, tezgahta neden pahalı?    

        #Buce Buse Kahraman
        #Kaan Akyıldız
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