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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni dönem resmen başladı: Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı

        Yeni dönem resmen başladı: Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'ni bugün Türkiye genelinde devreye aldıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı

        Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı. Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. DOA sayesinde, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak."

        Kurum'un paylaşımında ayrıca Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin bilgileri içeren grafikler de yer aldı.

        Buna göre, Depozito Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe işletmeleri bugün itibarıyla tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.

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        DOA UYGULAMASI

        Bu kapsamda Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli dijital uygulama da kullanılacak. Vatandaşlar DOA'yı uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilecek.

        Uygulama ile en yakın DOA iade makinesi öğrenilebilecek. Bu çerçevede DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA uygulaması ile entegre DOA iade makinelerine bırakılabilecek.

        İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.

        Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde de kullanabilecek.

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