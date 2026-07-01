Aksi takdirde yabancılar domine edecek

2026'nın ilk 6 ayında Türkiye sinema pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 4 oranında mütevazı bir büyüme kaydetti.

Toplam izleyici sayısı; 13.8 milyondan 14.4 milyona yükseldi yükselmesine ama bu büyüme, pazarın sağlıklı bir genişleme içinde olduğundan ziyade, talep yapısının keskin bir şekilde el değiştirdiğini gösteriyor.

TÜRK VE YABANCI FİLMLER (İLK 6 AY) • 2025... 13.862.593 • 2026... 14.413.529

Veriler incelendiğinde en çarpıcı gelişme, Türk yapımlarıyla yabancı yapımlar arasındaki makasın Türk sineması aleyhine açılması oldu. 2025'te sinema salonlarını tercih eden her 10 kişiden 6'sı Türk filmlerini izlerken, 2026'da bu oran 4 kişiye geriledi.

TÜRK FİLMLERİ (İLK 6 AY) • 2025... 8.552.143 • 2026... 6.143.909

2026'da Türk filmlerinin ortalama bilet fiyatı, enflasyon oranında bir artış gösterdi. Ancak bu görece makul fiyat politikasına rağmen izleyici sayısında % 28'lik gibi çok ciddi bir düşüş engellenemedi. Bu da Türk sineması için yapısal bir krizin habercisi olma niteliği taşıyor.

Zira; izleyicilerin Türk filmlerinden uzaklaşması, sadece ekonomik gerekçelerle değil, içerik ve sunum kalitesiyle de doğrudan ilişkili.

YABANCI FİLMLER (İLK 6 AY) • 2025... 5.310.450 • 2026... 8.269.620

İktisadi kuralların aksine, yabancı filmler bilet fiyatlarının enflasyonun 10 puan üzerinde artmasına rağmen izleyici sayısını % 56 gibi rekor bir oranda artırmayı başardı. Yüksek fiyatlara rağmen talebin bu denli artması, sinema tüketicisinin fiyat duyarlılığından ziyade deneyim duyarlılığına odaklandığını gösteriyor.

YABANCI YAPIMLAR BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Günümüzde sinema salonları sadece film izleme alanı değil, birer deneyim merkezine dönüştü. IMAX, ScreenX ve Dolby Atmos gibi teknolojilerle donatılan yabancı filmler, bu sayede Türk filmlerine karşı büyük bir avantaj elde ediyor.

LÜKS VE DENEYİM ODAKLI ETKİNLİK MODELİNE EVRİLİYOR

Bütün bunların sonucunda Türkiye'de sinema sektörü, kitlesel ve erişilebilir bir eğlence modeli olmaktan uzaklaştığı görülüyor. Türk sineması, büyük bütçeli, görsel efekt kalitesi yüksek ve sinematik derinliğe sahip yapımlar üretmekte zorlanırken sinema, kitleler için genel bir eğlence aracı olmaktan çıkıp; özellikle yabancı filmler özelinde lüks ve deneyim odaklı bir etkinlik modeline evriliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Türk sinema sektörünün dijital platformlarla rekabet edebilecek ve izleyiciyi yeniden salonlara çekecek büyük bütçeli, görsel açıdan tatminkâr yapımlar üretmekte zorlandığını açıkça gösteriyor. Türk sinemasının bu krizden çıkabilmesinin tek yolu da izleyicilere yabancı filmlerde olduğu gibi salonda aynı zamanda deneyim yaşatabilecek teknik ve bütçesel yatırımlara yönelmesi gerekiyor. Aksi takdirde sinema salonları, yakın gelecekte tamamen yabancı yapımların domine ettiği lüks birer ithal eğlence merkezi haline gelecek.