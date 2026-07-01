Bitlis'te yürekleri kavuran olay, önceki gün Mutki ilçesi Yazıcık köyü yakınlarında meydana geldi.

BABA VE 3 OĞLU SERİNLEMEK İSTEDİ

Babaları Bakır Şeflek ile dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes (11) Şeflek, serinlemek amacıyla suya girdi.

ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ KURTULDU

DHA'daki habere göre bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, dereye atlayıp Fatih'i kurtardı. Enes Şeflek hayatını kaybederken, Aziz Şeflek ise akıntıya kapılıp kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aziz Şeflek'in bulunması için dere boyunca hava kararana kadar arama yaptı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

100 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla dün yeniden başlatılan arama çalışmalarına; Bitlis ve Van'dan gelen 4 polis dalgıcı, 4 AFAD dalgıcı, 7 kişilik İHH Arama Kurtarma ekibi, 1 dalgıç botu ile HAK Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Dere boyunca titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Aziz Şeflek'in, suya girdikleri noktaya 100 metre uzaklıktaki çalılıkların arasında cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Şeflek’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Enes Şeflek (Solda) boğulan, akıntıda kaybolup cansız bedenine ulaşılan Aziz Şeflek (Sağda).