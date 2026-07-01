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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!

        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!

        Bitlis'in Mutki ilçesinde, babalarıyla birlikte serinlemek için girdikleri derede boğulan 11 yaşındaki Enes Şeflek'in ağabeyi 12 yaşındaki Aziz Şeflek kaybolmuştu. Ağabey Şeflek'in cansız bedenine olay yerine 100 metre uzaklıkta ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!

        Bitlis'te yürekleri kavuran olay, önceki gün Mutki ilçesi Yazıcık köyü yakınlarında meydana geldi.

        BABA VE 3 OĞLU SERİNLEMEK İSTEDİ

        Babaları Bakır Şeflek ile dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes (11) Şeflek, serinlemek amacıyla suya girdi.

        ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ KURTULDU

        DHA'daki habere göre bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, dereye atlayıp Fatih'i kurtardı. Enes Şeflek hayatını kaybederken, Aziz Şeflek ise akıntıya kapılıp kayboldu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aziz Şeflek'in bulunması için dere boyunca hava kararana kadar arama yaptı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

        100 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

        Sabahın ilk ışıklarıyla dün yeniden başlatılan arama çalışmalarına; Bitlis ve Van'dan gelen 4 polis dalgıcı, 4 AFAD dalgıcı, 7 kişilik İHH Arama Kurtarma ekibi, 1 dalgıç botu ile HAK Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Dere boyunca titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Aziz Şeflek'in, suya girdikleri noktaya 100 metre uzaklıktaki çalılıkların arasında cansız bedeni bulundu.

        Sudan çıkarılan Şeflek’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Enes Şeflek (Solda) boğulan, akıntıda kaybolup cansız bedenine ulaşılan Aziz Şeflek (Sağda).
        Enes Şeflek (Solda) boğulan, akıntıda kaybolup cansız bedenine ulaşılan Aziz Şeflek (Sağda).
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