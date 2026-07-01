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        Haberler Dünya Pasaportuna el konmuştu: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

        Pasaportuna el konmuştu: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

        Geçici olarak pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez, önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için mahkemeden özel izin istedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi
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        İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin talep etti.

        İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.

        Haberlerde, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin, eşlerinin de resmi olarak davetli oldukları hatırlatıldı.

        Mahkemeye sunulan dilekçede, “Her durumda, tüm seyahat güvenliği, Hükümet Başkanı'nın bütün yolculuklarında kendisine eşlik eden güvenlik ekibi tarafından sağlanacaktır. Bu durum, tek başına müvekkilimin tüm seyahatlerinin mutlak güvenliğini zaten garanti etmektedir” ifadelerini kullandı.

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        İSPANYA TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANDI

        İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

        Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

        Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

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