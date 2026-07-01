Pasaportuna el konmuştu: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

Kağıthane'de test sürüşünde 15 milyon liralık lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı; 174 bin lira ceza yazıldı

KAĞITHANE'de galerici Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhanenin sahibi Erdal A. (41), otomobili test sürüşüne çıkardı. Test sürüşü sırasında iddiaya göre Erdal A., gaza fazla basınca araçla, Caner K.'... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de galerici Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhanenin sahibi Erdal A. (41), otomobili test sürüşüne çıkardı. Test sürüşü sırasında iddiaya göre Erdal A., gaza fazla basınca araçla, Caner K.'nin kullandığı cipe çarptı. Kazada cip aydınlatma direğine çarparak devrilirken, Erdal A. ise araçla olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden aracı tespit ederek yakaladığı Erdal A.'ya 4 ayrı maddeden toplam 174 bin 719 lira, Bahadır G.'ye ise 40 bin lira para cezası uyguladı. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster