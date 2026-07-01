Otogarlarda tatil hareketliliği. Otogarlarda yoğunluk başladı mı? Otobüs bileti fiyatları ne kadar? Gözler emekli ve memur maaşlarında. Emekli maaşları ne kadar olacak? Yasal zam mı, yeniden belirleme mi? En düşük emekli aylığı için plan ne? ABD İran'ı, İran Körfez'i vurdu. ABD-İran anlaşması bitece... Daha Fazla Göster

Otogarlarda tatil hareketliliği. Otogarlarda yoğunluk başladı mı? Otobüs bileti fiyatları ne kadar? Gözler emekli ve memur maaşlarında. Emekli maaşları ne kadar olacak? Yasal zam mı, yeniden belirleme mi? En düşük emekli aylığı için plan ne? ABD İran'ı, İran Körfez'i vurdu. ABD-İran anlaşması bitecek mi? Hürmüz yine kriz noktası mı olacak? Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu. Daha Az Göster