Gökhan Türkmen, ailesiyle tatilde
Şarkıcı Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy, çocukları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte Bodrum'a gitti. Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Türkmen, denizde eşiyle romantik anlar yaşadı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:24 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy, kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte denizin ve güneşin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.
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Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Türkmen, deniz kenarında kızlarıyla birlikte oyun oynadı.
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Şarkıcı, sahil kenarında keşfe çıkarken eşi Sinem Aksoy da gün boyunca bilgisayar ve telefon üzerinden iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
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Çift, daha sonra birlikte denize girdi.
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Ege'nin serin sularında yüzen Gökhan Türkmen ile Sinem Aksoy, bir ara romantik dakikalar yaşadı.
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Eşine sarılan Türkmen, onu adeta öpücük yağmuruna tuttu.