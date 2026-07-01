Melisa Tapan Sabancı'dan aşk iddialarına yanıt
Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:38 Güncelleme:
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Melisa Tapan Sabancı ile Kaan Turgut Özal, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülenmiş ve ikili arasında aşk yaşandığı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.
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Sabancı, söz konusu iddiaların ardından Özal ile haklarındaki aşk dedikodularına yanıt geldi.
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"EN YAKIN ARKADAŞIMIN KISMETİNİ KAPIYORUZ"
Özal ile fotoğrafını paylaşan Sabancı, "Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımızla birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?" ifadelerini kullanarak, aşk iddialarını yalanladı.