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        Haberler Magazin Melisa Tapan Sabancı'dan aşk iddialarına yanıt

        Melisa Tapan Sabancı'dan aşk iddialarına yanıt

        Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:38 Güncelleme:
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        Melisa Tapan Sabancı ile Kaan Turgut Özal, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülenmiş ve ikili arasında aşk yaşandığı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

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        Sabancı, söz konusu iddiaların ardından Özal ile haklarındaki aşk dedikodularına yanıt geldi.

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        "EN YAKIN ARKADAŞIMIN KISMETİNİ KAPIYORUZ"

        Özal ile fotoğrafını paylaşan Sabancı, "Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımızla birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?" ifadelerini kullanarak, aşk iddialarını yalanladı.

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        Öte yandan Melisa Tapan Sabancı, daha önce ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşamış, ikili geçtiğimiz yıl ilişkisini sonlandırmıştı. Sabancı, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Yorgunluktan bitti" demişti.

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        #Melisa Tapan Sabancı
        #turgut özal
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