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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı: Artık menülerde bu zorunlu

        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı: Artık menülerde bu zorunlu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde "şeffaf menü" uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Uygulama, 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmeler ile başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde 'şeffaf menü' uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Uygulama, 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmeler ile başladı. Uygulamayla vatandaşlar, sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görebilecek.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restoran ve kafelerde 'şeffaf menü' uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, uygulamayla tüketicilerin sipariş öncesinde yemeklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

        Yumaklı’nın paylaşımı şöyle:

        "Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

        Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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