Banka hesabını günde defalarca kontrol edenler dikkat! Uzmanlar açıkladı: Bu davranışın sebebi para takibi değil!

Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran arasında görüşme bilmecesi, Kabinede gündem NATO Zirvesi ve en düşük emekli aylığı, Bahçeli: Askeri hastaneler açılmalı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ABD - İRAN ARASINDA GÖRÜŞME BİLMECESİ ABD ve İran arasında yine görüşme bilmecesi yaşanıyor... Trump'ın ABD ve İran heyetlerinin Doha'da bugün görüşeceğini açıklamasının ardından İran'dan açıklama geldi. İran heyetinin Mutabakat Zap... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ABD - İRAN ARASINDA GÖRÜŞME BİLMECESİ ABD ve İran arasında yine görüşme bilmecesi yaşanıyor... Trump'ın ABD ve İran heyetlerinin Doha'da bugün görüşeceğini açıklamasının ardından İran'dan açıklama geldi. İran heyetinin Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını görüşmek üzere "bu haftanın ilerleyen günlerinde" Doha'ya gideceği ancak bunun Washington ile bir müzakere anlamına gelmeyeceği vurgulandı.KATAR: İRAN VE ABD HEYETLERİ DOĞRUDAN GÖRÜŞMEYECEK Öğle saatlerinde ise Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan, İran ve ABD heyetlerinin Doha'da doğrudan görüşmeyeceği açıklaması geldi. KABİNEDE GÜNDEM: NATO ZİRVESİ VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞIÖte yandan Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantının ana gündem maddesi 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi. Ayrıca, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor."ABD'NİN ÇEKİLME NİYETİ YOK"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Güler, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ve ABD'nin ittifaktan ayrılma niyetinin olmadığını söyledi.BAHÇELİ: ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALIBugün MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. "Ne yazık ki bugün NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir." diyen Bahçeli, "Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır." ifadelerini kullandı.ÖZGÜR ÖZEL: İŞGAL SÜRERSE MİLLETİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAYIZÖzgür Özel, de bugün CHP Meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" dedi.GÖKHAN GÜNAYDIN, GÖREVİNE DÖNDÜCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Meclis'teki grup başkanvekilliğinden alınan Gökhan Günaydın, tedbir kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edildi.SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDISeferihisar Belediyesine yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.2 BAŞKANA SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN SORUŞTURMA İZNİİçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin incelemeler kapsamında Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık ayrıca, Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da konuya ilişkin araştırma izni başlatıldığını açıkladı.ÇARŞAMBA ALARMI! HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ BULABİLİR Avrupa'yı yakan sıcak hava dalgası, batı bölgeleri etkileyerek yurdumuzda da hissediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların özellikle yarın Anadolu Yakası'nda 32 dereceye çıkması bekleniyor, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağını belirtiliyor.TFF'DEN 'YABANCI KURALI' AÇIKLAMASISpor gündemine bakalım... TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.FASLI FUTBOLCULAR DUA EDEREK KENETLENDİDünya Kupası heyecanı sürüyor. Son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı. Maçın ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutladılar. Penaltı atışları öncesinde de Faslı futbolcuların yedek kulübesinde hep birlikte dua etmesi sosyal medyada gündem oldu. Daha Az Göster