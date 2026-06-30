Buce Buse Kahraman evleniyor
Oyuncu Buce Buse Kahraman, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldı
Giriş: 30 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
1
Buce Buse Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
2
Kahraman, mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
3
Oyuncu, bir deniz kıyısında, beyaz mumlar eşliğinde, romantik bir ortamda önünde diz çöken ve kendisine tektaş uzatan sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.
4
Buce Buse Kahraman, o anları ise "Artık en sevdiğim masal 'Küçük Deniz Kızı' değil" notuyla yayımladı.
5
Buce Buse Kahraman’ın bu paylaşımına Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi ünlü isimler tebrik yorumları yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ