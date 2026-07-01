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        Galatasaray Jhon Duran transferini bitiriyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Geçen sezonun bir bölümünü Fenerbahçe’de geçiren Jhon Duran adım adım Galatasaray’a yaklaşıyor.

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        Mayıs ayında başlayan Jhon Duran süreci artık nihayete doğru gidiyor…

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        Galatasaray’a bir süre önce haber gönderen Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı kulübün şartlarını kabul etmiş durumda.

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        Saha içerisi olduğu kadar saha dışarısıyla da gündeme gelen Duran için Galatasaray kendini koruyan bir yaklaşım sergiledi.

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        Sarı-kırmızılı kulüp müzakerelerde Duran’ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı konulmasını şart koştu.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ve milli takıma dönmek için çok istekli olan Duran tarafı bu maddeye karşı çıkmadı.

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        Toplamda 5 milyon Euro bandında bir yıllık ücretle Duran’ın kiralık transferi için geri sayıma geçildi.

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        Galatasaray ile Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr kulübü satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler yürütüyor.

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        2023’te 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’nın yolunu tutan Duran Ocak 2025’t 77 milyon Euro transfer bedeli ile Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.

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