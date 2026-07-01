Galatasaray Jhon Duran transferini bitiriyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçen sezonun bir bölümünü Fenerbahçe’de geçiren Jhon Duran adım adım Galatasaray’a yaklaşıyor.
Mayıs ayında başlayan Jhon Duran süreci artık nihayete doğru gidiyor…
Galatasaray’a bir süre önce haber gönderen Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı kulübün şartlarını kabul etmiş durumda.
Saha içerisi olduğu kadar saha dışarısıyla da gündeme gelen Duran için Galatasaray kendini koruyan bir yaklaşım sergiledi.
Sarı-kırmızılı kulüp müzakerelerde Duran’ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı konulmasını şart koştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ve milli takıma dönmek için çok istekli olan Duran tarafı bu maddeye karşı çıkmadı.
Toplamda 5 milyon Euro bandında bir yıllık ücretle Duran’ın kiralık transferi için geri sayıma geçildi.
Galatasaray ile Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr kulübü satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeler yürütüyor.
2023’te 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa’nın yolunu tutan Duran Ocak 2025’t 77 milyon Euro transfer bedeli ile Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.