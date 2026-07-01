Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
Zonguldak'ta, kiraz toplamak için tırmandığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki Aliye Yankın, ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haber, Yankın ailesini gözyaşına boğdu
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
Zonguldak'ta acı olay, 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait bahçedeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Aliye Yankın (54), dengesini kaybedip düştü.
AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan kadın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aliye Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Aliye Yankın'ın cenazesinin, bugün ikindi vaktinde Uzun Mehmet Camii'nde kılınacak namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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