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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!

        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!

        Zonguldak'ta, kiraz toplamak için tırmandığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki Aliye Yankın, ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haber, Yankın ailesini gözyaşına boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!

        Zonguldak'ta acı olay, 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait bahçedeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Aliye Yankın (54), dengesini kaybedip düştü.

        AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan kadın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aliye Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Aliye Yankın'ın cenazesinin, bugün ikindi vaktinde Uzun Mehmet Camii'nde kılınacak namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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