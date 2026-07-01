Ekvadorlu Hincapie ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!

Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Piero Hincapie, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ülkesinin Meksika’ya 2-0 yenildiği maçta, turnuvada uygulanan yeni kurallardan birine aykırı davranması üzerine doğrudan kırmızı kart gördü.

Arsenal'de forma giyen yıldız savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında Meksika'nın forveti Santiago Jiménez ile yaşadığı tartışmanın ardından oyundan atıldı.

Rakibiyle konuşurken ağzını kapatan Hincapie, VAR incelemesinin ardından hakem Slavko Vincic tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyundan atıldı.

KURAL İLK KEZ TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA UYGULANDI

Hincapie'nin atılmasına neden olan kural ilk olarak Türkiye-Paraguay maçında uygulanmıştı. Paraguaylı futbolcu Almiron, ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylemişti. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem, Almiron'a direkt kırmızı kart göstermişti.