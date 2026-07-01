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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Ekvadorlu Hincapie ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!

        Ekvadorlu Hincapie ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!

        Ekvador Milli Takımı'nın yıldız savunma oyuncusu Piero Hincapie, Meksika maçında rakip oyuncuya ağzını kapatarak bir şeyler söyleyince VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Söz konusu kural ilk olarak Türkiye-Paraguay maçında uygulanmış, Paraguaylı Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylemesi nedeniyle kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!

        Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Piero Hincapie, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ülkesinin Meksika’ya 2-0 yenildiği maçta, turnuvada uygulanan yeni kurallardan birine aykırı davranması üzerine doğrudan kırmızı kart gördü.

        Arsenal'de forma giyen yıldız savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında Meksika'nın forveti Santiago Jiménez ile yaşadığı tartışmanın ardından oyundan atıldı.

        Rakibiyle konuşurken ağzını kapatan Hincapie, VAR incelemesinin ardından hakem Slavko Vincic tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyundan atıldı.

        KURAL İLK KEZ TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA UYGULANDI

        Hincapie'nin atılmasına neden olan kural ilk olarak Türkiye-Paraguay maçında uygulanmıştı. Paraguaylı futbolcu Almiron, ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylemişti. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem, Almiron'a direkt kırmızı kart göstermişti.

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