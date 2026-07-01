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        Haberler Ekonomi Sigorta Fonunu çeşitlendiren hedefini daha kolay ulaşır

        Fonunu çeşitlendiren hedefini daha kolay ulaşır

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı BES uzun vadeli olmakla birlikte farklı varlık sınıflarından oluşan bir portföyünüzün olması her zaman hedefinize kolay ulaşmanızı sağlar. Portföyünüzü çeşitlendirdiğinizde daha dengeli bir getiriye ulaşabiliyorsunuz" dedi. Yapay zeka tabanlı bir modelle Fon Koçu'nun önerdiği fon dağılımını müşterilerine önerdiklerini anlatan Günaylı, "Yaklaşık 600 binin üzerinde müşterimiz risk-getiri profilini doldurmuş durumda. Yaklaşık 100 bin müşteri 30 milyar lira civarında bir fonu da otomatik Fon Koçu'nu kullanmak üzere sözleşmelerini devretmiş durumda" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı

        Savaşa ve ekonomik, siyasi çalkantılara rağmen Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyümeye devam ederek 2.5 triyon liraya ulaştığını ifade eden Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı sistemde katılımcı sayısının ise 18 milyonun üzerine çıktığını kaydetti. BES'in uzun vadeli tasarruf sistemi olduğunun altını çizen Günaylı, "Bugünkü getiri ile sistemi değerlendirirseniz eksik kalır. Uzun vadeli olarak değerlendirirseniz o zaman hedeflediğiniz yatırım, birikim tutarına ulaşmanız daha mümkün oluyor" dedi.

        PANİK OLUNMAMASI GEREKİYOR

        Fonların getirilerini değerlendirirken kısa vadede panik olunmaması gerektiğini anlatan Günaylı, "Fon getirilerini günlük takip ederken panik olmamak gerekli. Farklı fiyatlar oluşabiliyor. Bugün farklı bir fiyatla karşılaşıyorsunuz 1 hafta sonra o fiyat başka bir yere gitmiş oluyor. BES uzun vadeli hedeflerinizin olması gereken bir sistem" diye konuştu.

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        ALTINA İLGİ HALA VAR

        Savaş dönemlerinde güvenli liman arayışlarının olduğunu ancak bu savaş dönemlerinde farklı bir durum oluştuğunun altını çizen Günaylı, ancak yatırımcılarda altına ilginin hala sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Fiyatlar tekrar yükselebilir beklentisi var. BES uzun vadeli olmakla birlikte farklı varlık sınıflarından oluşan bir portföyünüzün olması her zaman hedefinize kolay ulaşmanızı sağlar. Portföyünüzü çeşitlendirdiğinizde daha dengeli bir getiriye ulaşabiliyorsunuz. "

        ROBOTLAR DAHA İYİ GETİRİ SAĞLADI

        Günaylı, müşterilerine ihtiyaçları olan finasal danışmanlığı vermek için yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak 2017'de Fon Koçu'nu oluşturduklarını hatırlatarak, "Fon Koçu'nda müşterimizin risk-getiri profilini anlamaya çalışıyoruz. 2022'de hayata geçirdiğimiz Otomatik Fon Koçu ile katılımcılarımıza gelin fonlarınızı biz yönetelim diyoruz. Yapay zeka tabanlı bir modelle Fon Koçu'nun önerdiği fon dağılımını müşterilerimize uyguluyoruz. Yaklaşık 600 binin üzerinde müşterimiz risk-getiri profilini doldurmuş durumda. Yaklaşık 100 bin müşteri 30 milyar lira civarında bir fonu da otomatik Fon Koçu'nu kullanmak üzere sözleşmelerini devretmiş durumda" dedi. Otomatik Fon Koçu'ndaki ilk iki grubun yılbaşından bu yana yüzde 12-13 getiri sağladığını anlatan Günaylı, oysa sektör ortalamasının yüzde 10 civarında kaldığını dile getirdi.

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        #sigorta
        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
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