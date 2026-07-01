YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zekadan biyoteknolojiye, finansal teknolojilerden mobil güvenliğe kadar birçok alanda yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

Bu kapsamda lisans düzeyinde ilk kez;

'Tarih ve Yapay Zeka', 'Felsefe ve Yapay Zeka', 'İşletme ve Yapay Zeka', 'Finansal Teknoloji', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Paramedik' ile 'Balıkçılık Teknolojisi' programları öğrenci kabul edecek. Ön lisans düzeyinde ise 'Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama', 'Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon', 'Dijital Oyun Teknolojileri', 'Mobil Güvenlik Teknolojileri', 'İlaç Üretim Teknolojisi', 'Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği', 'Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği', 'Laboratuvar Hayvanları' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' programları ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak.

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"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların yalnızca bugünün değil, geleceğin iş gücü ihtiyacı dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Özvar, "Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk" dedi.

Yükseköğretimde dönüşüm sürecinin devam edeceğini belirten Özvar, çağın ihtiyaçlarını karşılamayan programların yeniden değerlendirileceğini vurgulayarak, "Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞÜM HER ALANDA HIZLANIYOR"

Yeni programların sektörlerin beklentileri ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak planlandığını belirten Özvar, "Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır. Bu yaklaşım hem ülke kaynaklarının etkin kullanılması hem de mezunlarımızın istihdam edilebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

YÖK, yükseköğretimde yürütülen dönüşüm çalışmalarını gençlere ve ailelere daha etkin anlatabilmek amacıyla üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofislerini de sürece dahil edecek. Yeni ve istihdam odaklı programlar, medya, sosyal medya, bilim kafeler ve tercih dönemi etkinlikleri aracılığıyla tanıtılacak.