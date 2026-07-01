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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor! Ocak 2028’den itibaren tamamen dijital

        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor! Ocak 2028’den itibaren tamamen dijital

        Sony Interactive Entertainment, tüketici alışkanlıklarındaki değişime uyum sağlayarak Ocak 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini tamamen durduracağını açıkladı. Bu tarihten sonra yeni oyunlar yalnızca dijital formatta, PlayStation Store ve yetkili perakende satış noktaları üzerinden oyuncularla buluşacak. Daha önce piyasaya sürülen veya 2028 öncesi çıkacak diskli oyunlar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!

        Oyun dünyasının en ikonik unsurlarından biri, yavaş yavaş tarihe karışıyor. 1994’te ilk PlayStation ile evlerimize giren parlak CD’lerden, PS2’nin devrim niteliğindeki DVD’lerine, PS3’ün Blu-ray’lerine kadar uzanan kırk yıllık bir yolculuktu bu. Raflarda özenle dizilen kutular, disklerin çıkardığı o karakteristik ses, kapağını açtığınızda içinizi kaplayan heyecan…

        Fiziksel oyunlar, sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda koleksiyon parçaları, anılar ve nesiller arası bir mirastı. Ancak dijital çağın hızı, bulut teknolojileri ve anında erişim imkânı, bu geleneği kökten değiştirmeye başladı. Sony Interactive Entertainment’ın bugün yaptığı resmi açıklama, bu uzun yolculuğun önemli bir dönüm noktasını resmileştiriyor: Ocak 2028’den itibaren yeni PlayStation oyunları artık fiziksel disk olarak üretilmeyecek.

        TÜKETİCİ TERCİHLERİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

        Son yıllarda dijital oyun satışları fiziksel medyayı önemli ölçüde geride bıraktı. Daha hızlı erişim, geniş indirim fırsatları ve kolay kullanım gibi avantajlar, oyuncuların büyük çoğunluğunu dijital platformlara yöneltti. Sony de bu gerçekçi tabloyu göz önünde bulundurarak stratejik bir karar aldı. Şirket, “çoğu oyuncunun bugün oyunlara erişme ve oynama şeklini” temel alarak bu geçişi “doğal bir adım” olarak nitelendiriyor.

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        OCAK 2028’DEN SONRA NE DEĞİŞECEK?

        Ocak 2028’den itibaren PlayStation konsollarına çıkan tüm yeni oyunlar yalnızca dijital olarak yayınlanacak. Oyuncular bu oyunlara PlayStation Store üzerinden ya da perakende satış noktalarından dijital kodlarla ulaşabilecek. Fiziksel disk üretimi tamamen sona ereceği için yeni oyunlar artık disk formatında raflarda yer almayacak.Ancak bu karar, geriye dönük bir uygulama içermiyor. 2028 öncesi çıkan veya çıkacak olan tüm fiziksel oyunlar olduğu gibi kalacak ve oyuncular bu oyunları kullanmaya devam edebilecek.

        SONY’NİN YENİ STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ

        Sony Interactive Entertainment, bu geçişle birlikte kaynaklarını daha çok inovasyona ve oyuncu deneyimini iyileştirmeye ayıracağını belirtiyor. Hem PlayStation Store hem de perakende kanallarını desteklemeye devam ederek oyunculara esnek satın alma seçenekleri sunacağını vurgulayan şirket, “dünya standartlarında bir oyun deneyimi” sunma taahhüdünü koruduğunu ifade etti.Bu karar aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürme, lojistik süreçleri sadeleştirme ve daha sürdürülebilir bir yapıya geçiş açısından da şirket için önemli avantajlar sağlıyor.

        PlayStation’ın aldığı bu karar, tüm oyun sektörünü yakından ilgilendiriyor. Dijital dağıtımın ağırlığının artması, perakende zincirlerini, oyun geliştiricilerini ve ikinci el pazarını uzun vadede etkileyecek. Sony’nin bu adımı, sektördeki dijital dönüşümün ivme kazandığının en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

        OYUNCULAR İÇİN AVANTAJLAR VE ENDİŞELER

        Dijital geçiş birçok oyuncu için büyük kolaylık anlamına geliyor. Disk taşıma derdi olmadan anında indirme, kampanyalara hızlı erişim ve geniş depolama seçenekleri öne çıkıyor. Buna karşın bazı oyuncular ise fiziksel koleksiyon yapmanın verdiği hazzı, disk kapaklarını ve raflarda duran oyun koleksiyonunu özleyecek.Sony, mevcut fiziksel oyunlara dokunmayarak geçiş sürecini yumuşatmayı hedefliyor.

        Bu gelişmeyle birlikte oyun endüstrisi, fiziksel medyanın giderek azaldığı yeni bir dijital çağa adım atmış oluyor.

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