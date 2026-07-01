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        Haberler Dünya Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz

        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz

        ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden görüşmelere ilişkin, "İran ile mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD'nin İran ile ilişkilerinin gayet iyi gittiğini ve Katar'da gerçekleştirilen son görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

        Trump, "İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi ilerliyor. Çok iyi görüşmeler yaptılar; bakalım neler olacak" dedi.

        İran'ın "önemli bir mesafe katettiğini" belirten Trump, "Gayet iyi anlaşıyoruz. Bence durumları iyi" diye ekledi.

        İRAN: ABD İLE NİHAİ ANLAŞMAYA YÖNELİK MÜZAKERELER BAŞLAMADI

        Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.

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        İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi beraberindeki heyetle gittiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

        İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salihabadi ile Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi'nin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının uygulanma süreci ile bu sürecin hayata geçirilmesinin önündeki mevcut zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Garibabadi, bugünkü toplantılarda ABD'yle varılan mutabakat zaptında yer alan maddelerin uygulanmasının takibine odaklanıldığını söyledi.

        İranlı Bakan Yardımcısı, mutabakatın uygulanmasını takip edecek çalışma grupları ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

        Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.

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