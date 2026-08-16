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        Haberler Dünya Hamas: Mısır'daki görüşmeler İsrail'in yol haritasına uymasını sağlamayı amaçlıyor

        Hamas: Mısır'daki görüşmeler İsrail'in yol haritasına uymasını sağlamayı amaçlıyor

        Hamas, Mısır'da yürütülen görüşmelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilişkin üzerinde anlaşmaya varılan "yol haritasına" uymasını sağlamak ve ateşkes kapsamındaki ihlallerini arabuluculara aktarmak amacı taşıdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Hamas'tan Mısır'daki görüşmelere ilişkin açıklama

        Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin Mısır'daki temaslarının arabulucularla sürdürülen görüşmeler ve diplomatik çabalar kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Kasım, görüşmelerde "İsrail'in ihlallerinin arabuluculara aktarılmasının ve İsrail'in, Barış Konseyi ile üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamasının sağlanmasının" amaçlandığını belirtti.

        Mısır tarafıyla görüşmelerin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının takip edilmesi ve İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınmasının ya da üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya aykırı yeni fiili durumlar oluşturmasının önlenmesine yönelik çabalar kapsamında yürütüldüğünü kaydeden Kasım, Hamas'ın arabulucularla siyasi ve diplomatik temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

        Kasım, bu temaslarla ateşkes anlaşmasının sağlamlaştırılması, hükümlerine uyulmasının sağlanması, ihlallerin sona erdirilmesi ve üzerinde mutabık kalınan sürecin sekteye uğramasının önlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

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        Hamas heyeti Kahire'de

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi ve Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

        Heyetin, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ile görüşmesi bekleniyor.

        Kushner ve Mladenov da Kahire'deki görüşmelere katılacak

        Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Kahire'ye geldi.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye'nin de Kahire'de bulunduğuna işaret edilen haberde, Kushner ve Mladenov'un bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır istihbarat yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.

        Haberde, Kushner, Mladenov, Hamas ve Mısırlı yetkililerin, Kushner ve Mladenov'un yarın Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapması beklenen görüşme öncesinde tutum ve müzakere formüllerini koordine ettiği kaydedildi.

        Görüşmelerde Netanyahu'nun 15 maddelik belgeyi kabul etmesi için ikna edilmesinin hedeflendiği, girişimin ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine gerçekleştirildiği ve İsrail'in belgeye yönelik itirazlarının azaltılması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

        İsrail ordu radyosunun haberinde ayrıca, ABD tarafının Netanyahu'nun seçimlere kadar Gazze konusunda büyük tavizler vermesinin zor olacağını değerlendirdiğini aktarıldı.

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