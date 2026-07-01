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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!

        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!

        Mersin'de B.Ş. isimli kadın, erkek arkadaşı Y.K. tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, B.Ş., öldürülmekten korktuğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Y.K., sevgilisini darp ederken onu kurtarmaya çalışan kadını da darp etti. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!

        Mersin'de olay, 16 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesinde meydana geldi. B.Ş., 1.5 yıl önce tanıştığı daha önce şiddete maruz kaldığı ve tehdit edildiği erkek arkadaşı Y.K. ile buluşup otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı.

        KADIN MARKETE SIĞINDI

        DHA'daki habere göre yolda taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.K., B.Ş.’yi darp etti. Y.K.’nin durup büfeye gitmesini fırsat bilen B.Ş., araçtan inerek bir markete sığındı. Yardım çağrısında bulunan kadının peşinden gelen Y.K., B.Ş.’yi zorla dışarı çıkartıp şiddet uygulayarak araca bindirmeye çalıştı.

        KADIN SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

        Bu sırada olay yerindeki bir başka kadın B.Ş.’yi, Y.K.’nin elinden alarak aracıyla uzaklaştırdı. B.Ş.’nin peşine düşen Y.K., otomobiliyle araca çarparak zarar verdi. Bir mağaza önünde duran aracın yanına giden Y.K., camı yumruklayarak kırdı ardından da kadın sürücüyü darp etti.

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        POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bu sırada arka koltukta bulunan B.Ş., kaçıp bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden B.Ş., Y.K.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçan Y.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        "BENİ KURTARAN KADINI DA DARP ETTİ"

        Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., “Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sosyal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darp etmeye başladı.

        "KIZI BANA VERECEKSİN"

        Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp ‘Kızı bana vereceksin’ dedi. Ben de o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkanın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım. Hala beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum” dedi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, B.Ş.’nin kaçıp markete sığındığı ve şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Ş.’nin çıplak ayakla markete sığındığı arkasından gelen Y.K.’nin zorla dışarı çıkartıp yerde darp ettiği ve çevrede bulunan bir kadının alıp aracına götürdüğü anlar yer alıyor.

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