En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin konuştu.

"RAKAM BELLİ OLDUĞUNDA TBMM'DE AÇIKLAMA YAPILACAK"

Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz Cuma Günü Saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4 ila 19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 ila 15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor.

REKLAM

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 lira olacak.

MECLİS'E SUNULACAK

Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis'e sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.