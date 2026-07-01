Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması milli beka meselesidir. Uzmanlaşmış askeri hekim ordusu zaruridir. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır” sözleri Ankara’da uzun süredir yürütülen hazırlıkları yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Bahçeli, ayrıca Türkiye’nin NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğuna dikkat çekerek bunun stratejik bir eksiklik olduğunu vurguladı. Bugün gelinen noktada Bahçeli’nin çıkışı, kulislerde konuşulan bu modelin yeniden hız kazanabileceği yorumlarına neden oldu.

ESKİ GATA MODELİ GERİ GELMEYECEK

Aldığım bilgilere göre üzerinde çalışılan sistem, 15 Temmuz öncesindeki yapının birebir kopyası olmayacak. Çünkü geçen 10 yıllık süreçte hem sağlık sistemi hem de askeri personel yapısı tamamen değişti. Bu nedenle Ankara’da değerlendirilen seçenek, iki bakanlığın görev paylaşımına dayalı yeni bir model. Buna göre;

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•⁠ ⁠Stratejik askeri hastaneler yeniden oluşturulacak.

•⁠ ⁠İdari ve sağlık işletmesi büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı standartlarıyla yürütülecek.

•⁠ ⁠Harp cerrahisi, savaş tıbbı, askeri travma, NBC (Nükleer-Biyolojik-Kimyasal) savunma tıbbı ve askeri sağlık eğitimi ise Milli Savunma Bakanlığı’nın kontrolünde olacak.

•⁠ ⁠Askeri doktor yetiştirilmesi yeniden kurumsal yapıya kavuşturulacak.

•⁠ ⁠Seferberlik ve savaş dönemlerinde hastaneler doğrudan TSK komutasına geçebilecek.

NATO GERÇEĞİ

Bahçeli’nin konuşmasında dikkat çektiği NATO vurgusu da bu tartışmanın en önemli başlıklarından biri. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-İran gerilimi, Orta Doğu’daki çatışmalar ve hibrit savaş konseptleri nedeniyle NATO ülkeleri askeri sağlık kapasitesini yeniden güçlendiriyor. Türkiye ise dünyanın en büyük ordularından birine sahip olmasına rağmen askeri hastanelerin kapatılmasının ardından bu alanda farklı bir modele geçmiş durumda. Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Bahçeli’nin yaptığı çıkışın zamanlaması da bu nedenle dikkat çekici bulunuyor.

SADECE TSK’YA HİZMET VERMEYECEK

Kulislerde konuşulan seçeneklerden biri de askeri hastanelerin sadece TSK personeline değil; Jandarma, Sahil Güvenlik, Polis Özel Harekât personeli, gerektiğinde AFAD ve olağanüstü durum ekiplerine de hizmet verecek ortak bir güvenlik sağlık altyapısına dönüştürülmesi.

Bu yönüyle sistem, klasik “askeri hastane” anlayışından daha geniş bir güvenlik sağlık ağına dönüşebilir.

HARP CERRAHİSİ YENİDEN ÖNE ÇIKIYOR

Savunma çevreleri özellikle savaş cerrahisi konusunda yetişmiş uzman sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor. Sınır ötesi operasyonlar, insansız sistemlerin kullanıldığı yeni savaş konsepti, kitlesel yaralanmalar ve kimyasal tehditler nedeniyle yalnızca sivil sağlık sistemiyle bu ihtiyacın karşılanmasının yeterli olmadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle askeri sağlık sınıfının yeniden güçlendirilmesi, yalnızca hastane açılması değil; uzman hekim, hemşire, sağlık astsubayı ve savaş tıbbı eğitiminin de yeniden kurumsallaştırılmasını gerektiriyor.

GÖZLER HÜKÜMETTE

Bahçeli’nin çağrısı, daha önce çeşitli platformlarda dile getirilen askeri hastanelerin yeniden açılması talebini ilk kez “milli beka meselesi” tanımıyla en güçlü siyasi desteklerden biri haline getirdi. Şimdi gözler hükümetin, uzun süredir üzerinde çalışıldığı belirtilen hibrit modele ilişkin somut adım atıp atmayacağına çevrildi.

Ankara kulislerinde beklenti, tamamen eski sisteme dönüş yerine, Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte yöneteceği, savaş tıbbını yeniden inşa edecek yeni nesil bir askeri sağlık modelinin hayata geçirilmesi yönünde yoğunlaşıyor.