Zerrin Özer: Ölümden korkuyorum

Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında Zerrin Özer'i ağırladı. Ünlü şarkıcı, çocuk yaşta yaşadığı travmaları ve hayatındaki en büyük acıları samimi ifadelerle anlattı.

Zerrin Özer, henüz 14 yaşındayken müzik kariyerine adım atmak isterken yaşadığı unutamadığı bir anıyı paylaştı. Özer, "14 yaşındaydım. Bu mesleğe girmeyi çok istiyordum ve o zamana kadar asla diyet yapamıyordum. Çünkü kiloluydum. Gittiğim yapımcı bana dedi ki 'İstersen dünyanın en güzel sesine sahip ol, seni gören televizyonu kapatır' dedi. Daha 14 - 15 yaşında bir çocuktum. Kendimi ağlamamak için çok zor tuttum. 'Benim amacım güzellik yarışmasına katılmak değil, siz beni yanlış anladınız' dedim. Oradan çıktım ve hiç yapamadığım diyeti yaptım ve 20 kilo verdim" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇI OLABİLİRDİM"

Yurt dışına açılma fırsatını değerlendiremediğini söyleyen Özer, "Ailemde hiç görülmedim. Ben kendim olabilseydim dünya çapında bir sanatçıydım. Her şey hazırdı ama annem istemediği için ben gidemedim. Bu konuda kendime çok büyük kızgınlığım var" dedi.

Ünlü şarkıcı, babası ve annesiyle yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: Ben sevgisiz bir çocukluk yaşadım. Babam beni buldu. Annem bunu duyunca fenalaştı. Ama o benim babam, ben onun kanındanım. 'Sen neden beni ona göstermiyorsun?' Ben ise 'Babam beni sevmiyor, babam beni hiç aramıyor. Benim babam üvey mi?' diyordum. Annem sadece onu sevmemi istedi. Arkadaşlarıma bile sınır koyuyordu, önce o olmalıydı. Bir kedim vardı, bir gün uyandım ve kedim yoktu. Annem ondan daha çok sevdiğim için Sarıyer'e bırakmış kediyi. Ama ona kızamam.

REKLAM

"YÜZÜMÜ GERDİRDİM"

Estetik operasyonlara ilişkin düşüncelerini de anlatan Zerrin Özer, yeni bir operasyon geçireceğini açıkladı. Özer, "Ben önce estetik yaptırmak istemedim. Ama yok bana göre değil. Mesela şimdi eylül ayında yüzüme estetik operasyon yaptıracağım. Daha önce de yüzümü gerdirmiştim. Yine istiyorum" dedi.

"TÜLAY ABLAM İKİNCİ ANNEMDİ"

1 Mayıs'ta ablası Tülay Özer'i kaybeden Zerrin Özer, hayatındaki en büyük acının ablasını kaybetmek olduğunu söyledi. Şarkıcı, yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle anlattı: Eskisi kadar ağlamıyorum. Belki de gerçek acıları yaşadığım için... 3 tane ablam vardı. 'Dı' demek çok korkunç bir şey, uzun zaman söyleyemedim. Hâlâ resimlerine bakamıyorum. Çünkü Tülay ablam benim ikinci annemdi. Beni her zaman korudu kolladı. Nilgün ablam da annem gibi alzheimer oldu. Dayanma gücümü zorlayan acılar yaşadım. Tülay ablamın başka bir şehirde yaşadığını düşünerek katlanmaya çalışıyorum. Camide de ona bakamadım. Onu görerek veda edemedim, yapamadım. Ama böyle daha iyi, görmemek daha iyi. Çok kötü oldum, o kadar ağırdı ki benim için çok zordu.

REKLAM

Ablasına duyduğu özlemi dile getiren Zerrin Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: Tülay ablamı geri getirebilmeyi isterdim. Ona her zaman telefon açardım. Hiç çekinmeden çok güzel eleştirirdi beni, şimdi onlar yok. Onun heyecanı yok. İşin içinden çıkamıyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çok fazla özlem var. Yüreğim acıyor, duygularım acıyor korkunç bir şey.

Son şarkısının yayımlandığı tarihin kendisi için anlamlı bir tesadüf olduğunu belirten Zerrin Özer, "Son şarkım 'Geliyorlar Gidiyorlar' ablamın öldüğü gün çıktı. Çok manidar ve çok enteresan. Hayatta her şeyin planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ÖLÜM BENİ ÜRKÜTÜYOR"

Yaş alma süreciyle ilgili duygularını da paylaşan Özer, yıllar içinde bu durumu kabullenmekte zorlandığını belirtti. 68 yaşındaki şarkıcı, "Ben yaş almakla ilgili çok mücadele ettim. Teyze, abla bunlarla hiç işim olmamış. Çünkü çok çocuk ruhluyum. Biyolojik olarak yaş alıyorsunuz ama o ruh aynı şekilde kalıyor. Adapte olabilmem o kadar uzun zaman aldı ki... Bir gün birisi bana 'Ay ne olmuşsun be abla' dedi. Sadece 'Aşk olsun' diyebildim. Yaş almakla ilgili sorunum var, ürküyorum. Yaş aldıkça o tarafa yaklaşıyorum diye. Beni ürküten şey ölüm. Bilmiyorum nereye gideceğimi" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE İNANMIYORUM"

Özer, ayrıca "Kilo alsam aynaya bakamam. Kilo verdiğimde acayip mutlu olurum. Hem kilo vereyim istiyorum hem diyet yapmıyorum. Bu durumlarım beni bitirecek" dedi. Özel hayatına ilişkin de konuşan Zerrin Özer, artık yeni bir ilişki düşünmediğini belirtti. Özer, "Ben artık kimseyle olmayı düşünmüyorum. Ben artık kimseye inanmıyorum" ifadelerini kullandı.