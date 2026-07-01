Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milyonları ilgilendiren yeni dönem başladı: 1 Temmuz itibariyle hayatımıza giren 3 yeni uygulama!

        Milyonları ilgilendiren yeni dönem başladı: 1 Temmuz itibariyle hayatımıza giren 3 yeni uygulama!

        Aracınız varsa, dışarıda yemek yiyorsanız ya da marketten içecek satın alıyorsanız bu değişiklikler sizi de yakından ilgilendiriyor. 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni kurallar devreye alınırken, restoran ve kafalarda "şeffaf menü" uygulaması zorunlu hale geldi. Depozito iade sisteminin de yaygınlaşmasıyla birlikte çevre odaklı yeni bir süreç başladı. İşte bugünden itibaren hayatımıza giren ve dikkat edilmesi gereken tüm yenilikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayının ilk günüyle birlikte vatandaşları doğrudan ilgilendiren yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. 1 Temmuz itibarıyla depozito iade sistemi, trafik sigortasında yeni dönem ve restoranlarda şeffaf menü uygulaması gibi önemli değişiklikler hayata geçirildi.

        2

        DEPOZİTO İADE SİSTEMİ TÜRKİYE GENELİNDE BAŞLADI

        Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi kapsamında, belirli içecek ambalajları artık geri dönüşüm sürecine dahil edilecek.

        3

        Sistemde yalnızca üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan uygun içecek ambalajları kabul edilecek. Böylece vatandaşlar, sisteme dahil edilen ambalajları ayırt ederek geri dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek.

        4

        Yeni uygulamanın temel hedefleri arasında atık miktarını azaltmak, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve kaynak kullanımında verimlilik sağlamak bulunuyor.

        5

        TRAFİK SİGORTASINDA HASAR SÜREÇLERİ DEĞİŞTİ

        1 Temmuz itibarıyla zorunlu trafik sigortasında da önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Özellikle hasar ve araç değer kaybı süreçlerinde yeni kurallar uygulanmaya başlandı.

        6

        Yeni sistem kapsamında araç değer kaybı hesaplamaları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslara göre yapılacak. Böylece farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve hesaplamalarda standart sağlanması hedefleniyor.

        7

        Düzenleme ile birlikte hasar başvurusu yapan araç sahipleri, gerekli şartların oluşması halinde ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak. Bu değişiklik sayesinde süreçlerin daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ilerlemesi amaçlanıyor.

        8

        RESTORAN VE KAFELERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan şeffaf menü uygulaması da 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerde uygulanmaya başladı.

        9

        Yeni düzenleme kapsamında restoran ve kafelerde sunulan ürünlerin içerikleri, alerjen bilgileri ve enerji değerleri tüketicilerle paylaşılacak. Bu bilgiler basılı menülerde, dijital ekranlarda veya QR kod sistemleri üzerinden görülebilecek.

        10

        TÜKETİCİLER SİPARİŞ ÖNCESİNDE DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞACAK

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi için hayata geçirildiğini belirtti. Buna göre vatandaşlar artık sipariş vermeden önce ürünlerin içeriğini ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.

        11

        Özellikle alerjisi bulunan kişiler, özel beslenme programı uygulayanlar ve kalori takibi yapan tüketiciler açısından uygulamanın önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

        12

        1 Temmuz'da yürürlüğe giren bu üç düzenleme; çevre, ulaşım ve gıda alanlarında günlük yaşamı doğrudan etkileyen yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti: O anlar kamerada

        Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!