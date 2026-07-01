Milyonları ilgilendiren yeni dönem başladı: 1 Temmuz itibariyle hayatımıza giren 3 yeni uygulama!
Aracınız varsa, dışarıda yemek yiyorsanız ya da marketten içecek satın alıyorsanız bu değişiklikler sizi de yakından ilgilendiriyor. 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni kurallar devreye alınırken, restoran ve kafalarda "şeffaf menü" uygulaması zorunlu hale geldi. Depozito iade sisteminin de yaygınlaşmasıyla birlikte çevre odaklı yeni bir süreç başladı. İşte bugünden itibaren hayatımıza giren ve dikkat edilmesi gereken tüm yenilikler...
Temmuz ayının ilk günüyle birlikte vatandaşları doğrudan ilgilendiren yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. 1 Temmuz itibarıyla depozito iade sistemi, trafik sigortasında yeni dönem ve restoranlarda şeffaf menü uygulaması gibi önemli değişiklikler hayata geçirildi.
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ TÜRKİYE GENELİNDE BAŞLADI
Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi kapsamında, belirli içecek ambalajları artık geri dönüşüm sürecine dahil edilecek.
Sistemde yalnızca üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan uygun içecek ambalajları kabul edilecek. Böylece vatandaşlar, sisteme dahil edilen ambalajları ayırt ederek geri dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek.
Yeni uygulamanın temel hedefleri arasında atık miktarını azaltmak, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve kaynak kullanımında verimlilik sağlamak bulunuyor.
TRAFİK SİGORTASINDA HASAR SÜREÇLERİ DEĞİŞTİ
1 Temmuz itibarıyla zorunlu trafik sigortasında da önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Özellikle hasar ve araç değer kaybı süreçlerinde yeni kurallar uygulanmaya başlandı.
Yeni sistem kapsamında araç değer kaybı hesaplamaları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslara göre yapılacak. Böylece farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve hesaplamalarda standart sağlanması hedefleniyor.
Düzenleme ile birlikte hasar başvurusu yapan araç sahipleri, gerekli şartların oluşması halinde ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak. Bu değişiklik sayesinde süreçlerin daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ilerlemesi amaçlanıyor.
RESTORAN VE KAFELERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan şeffaf menü uygulaması da 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerde uygulanmaya başladı.
Yeni düzenleme kapsamında restoran ve kafelerde sunulan ürünlerin içerikleri, alerjen bilgileri ve enerji değerleri tüketicilerle paylaşılacak. Bu bilgiler basılı menülerde, dijital ekranlarda veya QR kod sistemleri üzerinden görülebilecek.
TÜKETİCİLER SİPARİŞ ÖNCESİNDE DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi için hayata geçirildiğini belirtti. Buna göre vatandaşlar artık sipariş vermeden önce ürünlerin içeriğini ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.
Özellikle alerjisi bulunan kişiler, özel beslenme programı uygulayanlar ve kalori takibi yapan tüketiciler açısından uygulamanın önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.
1 Temmuz'da yürürlüğe giren bu üç düzenleme; çevre, ulaşım ve gıda alanlarında günlük yaşamı doğrudan etkileyen yeni bir dönemin kapısını aralıyor.