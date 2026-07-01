Milyonları ilgilendiren yeni dönem başladı: 1 Temmuz itibariyle hayatımıza giren 3 yeni uygulama!

Düzenleme ile birlikte hasar başvurusu yapan araç sahipleri, gerekli şartların oluşması halinde ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak. Bu değişiklik sayesinde süreçlerin daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ilerlemesi amaçlanıyor.