Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, kadrosuna 4 takviye birden yaptı. Bordo-mavililer, Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dört ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.
Bordo-mavililer, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor'un KAP'ta yer alan açıklamalarında transferlerle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:
SAMET AKAYDİN
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
THIERRY KARADENİZ
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
METEHAN MİMAROĞLU
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
MELİH KABASAKAL
"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal’ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır."