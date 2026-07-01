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        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Transferin hızlı takımı Trabzonspor, kadrosuna 4 takviye birden yaptı. Bordo-mavililer, Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dört ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

        Bordo-mavililer, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Trabzonspor'un KAP'ta yer alan açıklamalarında transferlerle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

        SAMET AKAYDİN

        "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

        THIERRY KARADENİZ

        "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

        METEHAN MİMAROĞLU

        "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

        MELİH KABASAKAL

        "Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal’ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır."

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