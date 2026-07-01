Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dört ismi birden kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

Bordo-mavililer, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'ta yer alan açıklamalarında transferlerle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

SAMET AKAYDİN

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

THIERRY KARADENİZ

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

METEHAN MİMAROĞLU

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

MELİH KABASAKAL

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal’ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır."