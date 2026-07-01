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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!

        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!

        İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı. Kazancı, "Son aramada, 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz' deyince kafam döndü. 50'ye yakın telefon edip beni hipnotize etti ve paralarımı aldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!

        İstanbul'da, emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı.
        Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı.

        5 ŞÜPHELİ YAKALANDI 2'Sİ ARANIYOR

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında, Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K, Selahattin A, Hakan U. ve Ahmet K'nin olayın şüphelileri olduğu belirlenerek İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı. Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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        DOLANDIRICILARI TEŞHİS ETTİ

        29 Haziran'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, mağdur Dinçer Kazancı, gözaltındaki şüphelilerin teşhisi için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne geldi.

        HER YIL 10-15 DOLANDIRICI ARIYORMUŞ

        Kazancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10-15 dolandırıcı tarafından arandığını söyledi.

        "50 KEZ ARADI BENİ HİPNOTİZE ETTİ"

        Gelen aramaları usulüne uygun olarak reddettiğini belirten Kazancı, "Fakat bu son aramada 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz.' deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve paralarımı aldı" dedi.

        "ÇANTAYI ALDIM GİTTİM ORAYA OTURDUM"

        Kendisini arayan kişinin paraları Etiler'deki metronun arkasındaki bankın yanına getirmesini ve oraya göndereceği kişiye teslim etmesini istediğini anlatan Kazancı, şöyle devam etti:

        "Telefondaki kişinin yönlendirmeleriyle hipnotize oldum. Çantayı aldım, gittim oraya oturdum. Sonra kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Telefon etti, 'Ağabey geldim ben paraları alayım mı?' dedi. O da 'Al' dedi. Göğsünün üzerinde boş torba vardı onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise 2.5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler ve onları yakaladıklarına dair havadisler geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum."

        "35 YILLIK ALIN TERİYLE KAZANDIĞIM PARALAR"

        Kazancı, para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu, eşinin de aynı işi yaptığını belirterek, "Paraları çalıştırmasını da biliyorum. O paraları aldığım zaman gerekli yerlere yatırırım. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını altına çevirerek kasaya kilitledim. 35 yıldır karı koca ikimizin alın teriyle kazandığı paralar" diye konuştu.

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