Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk, evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı

        Melisa Aslı Pamuk, evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı

        Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile evliliğine ve ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Evlilikteki kırmızı çizgisini paylaşan Pamuk, "Bu durum beni rahatsız eder" diyerek, net tavrını ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı

        Melisa Aslı Pamuk, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı ile 2024'te Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

        Çift, oğulları Mylan'ı ise 2025'in Ocak ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını oğluyla geçiren oyuncu, evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı. 'ABtalks' adlı programa konuşan Melisa Aslı Pamuk, evlilik ve ilişkilerde sık sık gündeme gelen 'karşı cinsle arkadaşlık' konusundaki fikirlerini dile getirdi.

        REKLAM

        İlişkideki kırmızı çizgilerinden bahseden Pamuk, "İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu" ifadelerini kullandı.

        "EŞİM SAYESİNDE FEMİNEN TARAFIMI BULDUM"

        Melisa Aslı Pamuk, hayatı boyunca iş yaşamında kendisini korumak adına sert bir duruş sergilemek zorunda kaldığını, ancak bu durumun eşi Yusuf Yazıcı'nın uyarısıyla değiştiğini itiraf etti. Çocuk yaşlardan beri erkek egemen ortamlarda büyüdüğünü belirten oyuncu, içsel dönüşümünü şu sözlerle aktardı: 12 yaşımdan beri hep erkeklerin ağırlıkta olduğu ortamlarda çalıştım. Kendimi korumak için hep maskülen enerjiye bürünmek zorundaydım. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun sayesinde o yönümü keşfettim. Feminen tarafımı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 29 Haziran 2026 (Trump'ın Türkiye Mesajı Atina'yı Neden Rahatsız Etti?)

        Yunanistan'da Türkiye endişesi. Trump'ın Türkiye tavrı Atina'yı gerdi. F110 motoru nedir? F-35 projesine dönüş mümkün mü? ABD'den KAAN'a motorlar gelecek mi? Türkiye karşıtı ''şer ittifakı'' neler planlıyor? İsrail'in Türkiye planları ne? İsrail Suriye'de işgalini genişletiyor. İsrail Suriye'de ne k...
        #Melisa Aslı Pamuk
        #Mylan Yazıcı
        #Yusuf Yazıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!