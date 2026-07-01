Melisa Aslı Pamuk, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı ile 2024'te Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Çift, oğulları Mylan'ı ise 2025'in Ocak ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını oğluyla geçiren oyuncu, evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı. 'ABtalks' adlı programa konuşan Melisa Aslı Pamuk, evlilik ve ilişkilerde sık sık gündeme gelen 'karşı cinsle arkadaşlık' konusundaki fikirlerini dile getirdi.

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İlişkideki kırmızı çizgilerinden bahseden Pamuk, "İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu" ifadelerini kullandı.

"EŞİM SAYESİNDE FEMİNEN TARAFIMI BULDUM"

Melisa Aslı Pamuk, hayatı boyunca iş yaşamında kendisini korumak adına sert bir duruş sergilemek zorunda kaldığını, ancak bu durumun eşi Yusuf Yazıcı'nın uyarısıyla değiştiğini itiraf etti. Çocuk yaşlardan beri erkek egemen ortamlarda büyüdüğünü belirten oyuncu, içsel dönüşümünü şu sözlerle aktardı: 12 yaşımdan beri hep erkeklerin ağırlıkta olduğu ortamlarda çalıştım. Kendimi korumak için hep maskülen enerjiye bürünmek zorundaydım. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun sayesinde o yönümü keşfettim. Feminen tarafımı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum.